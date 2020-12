Snap s’apprête à sortir un nouveau jeu réalisé par son propre studio de développement de jeux vidéo, Snap Games Studio, et directement intégré dans Snapchat. Bitmoji Paint permet à des centaines de snapchatteurs de se réunir simultanément pour réaliser une toile pixellisée géante.

Le lancement de ce nouveau jeu n’est pas une surprise puisque la firme l’avait annoncé lors du Snap Summit 2020. Cette conférence a par ailleurs été l’occasion pour Snap de rappeler ses ambitions en matière de réalité augmentée, résultant en la création récente d’un fonds de 3,5 millions de dollars dédié à cette technologie.

Bitmoji Paint devient le quatrième jeu développé par Snap depuis le lancement de sa plateforme de jeux vidéo multijoueurs Snap Games en avril 2019. En effet, le réseau social aime la diversité et souhaite proposer des contenus variés à ses utilisateurs pour se démarquer de ses principaux rivaux. Pour cela, quoi de mieux que d’exploiter le potentiel des avatars Bitmoji pour les insérer dans des plateformes vidéoludiques ? « Notre objectif avec Bitmoji a toujours été d’être l’avatar du monde, de donner aux gens une version numérique d’eux-mêmes qui les représente et leur permet d’être eux-mêmes en ligne. Et maintenant, avec les jeux, c’est aussi de permettre aux gens de jouer ensemble d’une manière vraiment nouvelle, amusante et excitante », a déclaré Ba Blackstock, co-fondateur de Bitmoji.

Accessible depuis le chat ou l’outil de recherche intégré à Snapchat, Bitmoji Paint propose aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs îles, chacune représentant un serveur que les joueurs peuvent rejoindre, et d’ensuite intégrer une gigantesque grille pixellisée et modifiable en temps réel aux côtés de centaines d’autres personnes… enfin, de leur Bitmoji. Il est possible de peindre, d’explorer ou tout simplement de se promener en passant d’un mode à l’autre : déplacement, peinture et carte, explique VentureBeat. La communication avec les autres joueurs ne peut se faire qu’à travers des émoticônes et des stickers, et les identifiants Snap de chacun ne sont pas visibles. Les utilisateurs Android vont avoir droit à un petit plus : les Snap Tokens leur permettant de customiser davantage le jeu et leur avatar.

Le précédent jeu made in Snap, Bitmoji Party, a connu un succès important, et l’entreprise voit ici une bonne manière d’attirer des utilisateurs et de créer de l’engagement : « Jusqu’à présent, plus de 100 millions de Snapchatters ont joué à nos jeux, ce dont nous sommes incroyablement fiers. En moyenne, chaque joueur joue 20 minutes par jour, lorsqu’il joue à Bitmoji Party », affirme John Imah, responsable des jeux et des partenariats de divertissement chez Snap.

Il faudra désormais attendre pour savoir si Bitmoji Paint pourra battre cette performance.