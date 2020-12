L’application de partage de courtes vidéos Dubsmash a annoncé son rachat par Reddit. Si l’on ignore le montant de l’acquisition, il va permettre à la plateforme américaine de se lancer dans la vidéo, secteur très en vogue en ce moment.

Reddit suit la tendance

Dubsmash permet à ses utilisateurs d’enregistrer des vidéos d’eux-mêmes alors qu’ils sont doublés par des chansons ou des extraits de films ou d’émissions de télévision, à l’image d’un certain TikTok. Malgré quelques déconvenues, l’application chinoise a battu des records de popularité en 2020, à tel point que plusieurs géants de la tech ont mis au point leur propre rival du réseau social. Instagram a ainsi lancé Reels, Snapchat a dévoilé Spotlight et YouTube a créé Shorts.

Avec ce rachat, le premier majeur de son histoire, Reddit va pouvoir se rajeunir et suivre la tendance en intégrant l’outil de création de vidéos de Dubsmash sur son application mobile. De son côté, Dubsmash restera une application indépendante pour les utilisateurs d’iOS et d’Android. Les 12 employés de l’application vont par ailleurs rejoindre les équipes de Reddit, qui comptent près de 700 personnes.

Mettre en avant les créateurs sous-représentés

Dubsmash est très populaire parmi les communautés noires et latino, explique Reddit dans un communiqué. La plateforme compte en faire une force en mettant en avant des utilisateurs normalement peu présentes sur les autres réseaux sociaux :

« Les communautés de Dubsmash sont animées par des créateurs jeunes et divers – environ 25% des adolescents noirs aux États-Unis sont sur Dubsmash, et les femmes représentent 70% des utilisateurs. Environ 30% des utilisateurs se connectent chaque jour pour créer du contenu vidéo, ce qui indique un niveau élevé de rétention et d’engagement. Dubsmash permet plus d’un milliard de visionnages de vidéos par mois, ce qui démontre la force de ses communautés ».

Reddit a toutefois été touché par plusieurs scandales, notamment car la plateforme a hébergé à de nombreuses reprises du contenu haineux. Des modérateurs du sites ont même écrit à leur dirigeant en juin 2020 en expliquant que « la direction de Reddit qui soutient et fournit une plateforme pour les utilisateurs racistes et les communautés haineuses a longtemps été un problème ».

Depuis, le PDG Steve Huffman a promis du changement, et l’acquisition de Dubsmash semble aller dans ce sens. Ce dernier a ainsi déclaré : « Dubsmash élève les créateurs sous-représentés, tandis que Reddit favorise un sentiment de communauté et d’appartenance à travers des milliers de sujets et de passions différentes. Il est clair que nos missions sont étroitement liées et que nos plateformes communautaires peuvent coexister et se développer à mesure que nous apprenons les uns des autres ».

Reste désormais à voir si le nouveau format que proposera Reddit séduira ses utilisateurs qui paraissent plus tournés vers l’échange sur des sujets divers et variés.