Après avoir mis un terme à Lasso il y a quelques semaines, l’application qui devait concurrencer TikTok, la division NPE de Facebook annonce aujourd’hui la sortie officielle de Collab. Cette application doit permettre aux créateurs de contenus de collaborer sur des créations musicales.

Facebook présente Collab : une app pour créer des sons avec vos amis

Précisons qu’il s’agit d’une application expérimentale, comme en lancent régulièrement la division NPE de Facebook. On pense notamment à Venue ou à CatchUp, deux applications lancées en 2020. L’application Collab est d’ores et déjà disponible sur l’App Store aux États-Unis. Il s’agit donc du dernier projet du groupe de Mark Zuckerberg.

L’équipe NPE a pour mission de tester de nouvelles idées qui pourraient, à terme, influencer le futur de Facebook. L’app Collab a vu le jour fin mai. Son lancement a été motivé par la crise sanitaire que nous traversons. La pandémie nous oblige à rester à la maison, alors avec Collab, Facebook veut proposer de nouvelles manières à ses utilisateurs de se divertir.

On peut lire dans le communiqué de presse de Facebook que : « les collabs sont trois vidéos indépendantes qui sont synchronisées. Avec l’application, vous pouvez créer votre propre arrangement en ajoutant votre enregistrement ou en glissant et en découvrant un arrangement pour compléter votre composition. Aucune expérience musicale n’est requise ». C’est vraiment la promesse de Collab : proposer une application destinée à tout le monde et surtout pas qu’aux musiciens. Même si évidemment les musiciens peuvent aussi se l’approprier.

Les musiciens ont besoin de plus de visibilité

Privés de concerts depuis plusieurs mois, les musiciens ressentent un besoin très fort de se connecter à leurs fans. Ils se tournent eux aussi logiquement vers les plateformes en ligne pour expérimenter des concerts en live. Depuis le début de la crise, les musiciens se sont notamment laissés séduire par Twitch. La preuve qu’aujourd’hui, le réseau social Twitch n’est plus seulement réservé aux amateurs de jeux vidéo, les musiciens y trouvent également leur compte avec un format de live qui leur permet de générer des revenus malgré les mesures de confinement.

De son côté, TikTok propose également des collaborations musicales. Le réseau social propose depuis quelques jours des formats plus longs de trois minutes. Un moyen pour les artistes de diffuser des bribes de leurs créations. TikTok a également signé récemment un partenariat avec Sony Music Entertainment, un moyen de s’intégrer un peu plus dans l’industrie musicale. Avec Collab, contrairement à TikTok, tout se joue sur la synchronisation des vidéos. Une vidéo peut par exemple permettre à un guitariste, un batteur et un chanteur de composer un son.

Selon Brittany Mennuti, chef de projet sur Collab : « je savais que je devais m’intégrer dans la communauté des musiciens et des passionnés de musique pour construire ce produit. C’est exactement ce que nous avons fait. Nous avons créé un groupe Facebook pour nos bêta-testeurs, et nous communiquons avec eux dans ce groupe quotidiennement. Dans ce groupe, les musiciens posent des questions, font des suggestions et partagent leur musique ». Un produit créé avec les musiciens, pour les amateurs de musique au sens large.