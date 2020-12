Tous les ans, de nombreux événements ont lieu comme les jours fériés, les journées internationales, les festivals… Certains sont récurrents comme par exemple les soldes ou encore la fête des pères tandis que d’autres surgissent de manière inédite.

Une entreprise se doit d’anticiper les différents moments clés où elle peut et souhaite prendre la parole, afin de préparer ses campagnes en amont et faire preuve de réactivité en cas de changement. Cependant, sans vision sur la nouvelle année et les événements clés de cette dernière, il est difficile d’anticiper.

Avoir un calendrier regroupant tous les événements de 2021 est donc un réel gain de temps et permet de préparer en amont la ligne éditoriale.

Un calendrier pour planifier en avance les campagnes et promotions

Pour préparer la nouvelle année, à savoir 2021, Qualifio propose gratuitement son calendrier marketing 2021 ! La plateforme permet aux marques et groupes médias d’engager leurs audiences sur tous leurs canaux digitaux grâce à plus de 50 modèles de formats interactifs (quiz, concours, enquêtes, tests, jeux animés, etc.). Avec plus de 150 000 campagnes interactives créées et 13,5 millions de profils collectés par ses clients l’année passée, Qualifio partage son expérience gratuitement dans ce contenu pour préparer l’année à venir.

Ce calendrier téléchargé près de 10 000 fois en 2020 va faire le bonheur des community managers, marketing managers, CRM managers et autres professionnels du marketing.

Conçu depuis plusieurs années pour inspirer les marques et les équipes marketing dans la création de leurs campagnes tout au long de l’année, il regroupe de nombreuses dates importantes, à savoir : des événements, des journées internationales, des événements sportifs, des jours fériés ou encore des fêtes populaires. Pour chaque mois, un Top 5 des événements est mis en avant et des idées d’inspiration sont proposées. Enfin, pour une question pratique et être certain de ne jamais passer à côté d’une date importante, une fonctionnalité est disponible pour ajouter le calendrier marketing de Qualifio dans son propre calendrier Google.

Avec ce calendrier marketing, les campagnes peuvent être programmées en avance, et chaque entreprise peut prévoir en amont les actions clés !

Une année 2021 remplie d’événements !

Le calendrier reprend les 12 mois de l’année. Sans rentrer dans le détail, passons en revue les grands événements clés de 2021.

Le 19 janvier 2021 est organisée la journée du PopCorn. L’occasion de découvrir les films préférés de votre communauté, leur habitude aux cinémas ou encore leur plateforme favorite pour regarder une bonne série ou un bon film !

Février est connu pour être le mois de l’amour avec la Saint-Valentin le 14 février.

En mars, la Saint-Patrick, fête irlandaise, est organisée le 17 mars. D’autres journées ont lieu comme la journée mondiale de l’eau, ou la journée du fromage !

Alors que le printemps pointe le bout de son nez, en avril nous avons Pâques, mais aussi la cérémonie des Césars. À partir de mai, on retrouve la fête des mères le 30 mai, en juin c’est la fête des pères, mais aussi l’arrivée de l’été ! Juillet et août sont marqués par de nombreux festivals de musique à l’image de Tomorrowland.

En septembre, c’est la rentrée, l’automne s’installe à partir du 22 septembre. Fin octobre, c’est Halloween qui est célébré, avant de laisser place en novembre à Thanksgiving ou encore au Black Friday. Enfin, le mois de décembre est synonyme de magie et de partage avec Noël ou encore la journée internationale du pull moche de Noël organisée le 17 décembre !

En téléchargeant gratuitement ce contenu premium, vous aurez en permanence à disposition, un calendrier pro, vous donnant une visibilité sur tous les événements phares de 2021 et recevrez une fois par mois des idées de campagnes originales pour vous inspirer !

Remplissez le formulaire pour accéder au contenu