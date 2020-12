Pour la première fois de sa jeune histoire, TikTok lance une version de son application à destination des téléviseurs connectés grâce à un partenariat exclusif avec Samsung. Si toute l’Europe est concernée par ce lancement, c’est le Royaume-Uni qui a été désigné pour devenir le premier pays à accueillir l’application TikTok au sein de (certaines de) ses télévisions dès aujourd’hui.

Un partenariat exclusif avec Samsung

Grâce au partenariat mis en place entre TikTok et Samsung, les utilisateurs européens possédant une télévision connectée de la marque sud-coréenne datant au plus tard de l’année 2018, pourront regarder les contenus du réseau social directement sur celle-ci.

Dans son communiqué de presse, le constructeur asiatique précise : « Dès à présent, l’application TikTok est accessible sur tous les modèles de téléviseurs Samsung Smart TV à partir de 2018-2020 qui comprennent les téléviseurs primés 4K et 8K de Samsung, ainsi que son Smart Monitor, The Premiere, The Frame et The Serif ».

En outre, l’application TikTok destinée aux téléviseurs a été entièrement pensée pour une expérience de visionnage à domicile optimale. Les flux « For You » et « Following » seront évidemment accessibles, tout comme 12 autres catégories couvrant des domaines aussi vastes que variés, allant de la cuisine, aux animaux, en passant par la comédie et le sport. Par ailleurs, précisions que les utilisateurs pourront interagir avec les vidéos visionnées en les likant et en les commentant.

TikTok s’invite dans nos salons pour concurrencer YouTube

Pour Rich Waterworth, directeur général de TikTok au Royaume-Uni, l’arrivée du réseau social sur les téléviseurs est une réponse à l’année 2020 qui a été marquée par les différents confinements à travers le monde en raison de la crise sanitaire. Il explique : « Cette année passée a dramatiquement changé notre façon de vivre, de travailler et de nous divertir. Nous sommes plus nombreux à passer davantage de temps à la maison, à regarder la télévision avec nos proches et à profiter de contenus qui divertissent et éduquent grâce à nos smartphones. Cela nous a amenés à réfléchir à la manière dont nous pouvions faire profiter encore plus de personnes au Royaume-Uni de la créativité et de la joie de TikTok. Notre nouvelle application TikTok fera exactement cela ».

Si le réseau social appartenant à ByteDance ne le dit pas, il paraît évident que cette nouvelle application à destination des télévisions est également (et peut-être même avant tout) un moyen de concurrencer YouTube. Rappelons que la plateforme vidéo appartenant à Google connaît un succès grandissant sur les téléviseurs ; en mars 2020, plus de 15 millions de personnes se sont rendues sur YouTube depuis leur écran de télévision. Un marché non-négligeable, que TikTok semble désormais prêt à conquérir.