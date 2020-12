L’email reste le principal canal de communication marketing en 2020. Assez logique quand on sait que 3,9 milliards de personnes l’utilisent aujourd’hui, un chiffre qui devrait continuer à croître pour atteindre 4,3 milliards d’utilisateurs en 2023 (Statista).

Quand on se penche sur le ROI de ce canal de communication, on comprend pourquoi Forrester projette que l’accessibilité, la fiabilité et la rentabilité de l’email pousseront les entreprises à augmenter leur investissement en équipements technologiques. Ainsi, pour chaque euro dépensé, le retour sur investissement est de 42€ d’après la Data & Marketing Association, une croissance de 10€ depuis la précédente étude.

Avec la croissance des usages mobiles, le SMS n’est toutefois pas en reste et s’avère redoutable quand il est couplé à l’email dans une stratégie omnicanale! La principale difficulté réside donc dans la capacité à mener à bien les campagnes, ce qui soulève de sous-problématiques : Comment centraliser les données ? Collecter et gérer les contacts ? Adresser à ces profils des campagnes emails et SMS personnalisées ? Automatiser les messages avec des scénarios dynamiques ? Opérer un monitoring et un reporting dynamique et activable de ses performances ?

Avec 20 ans d’expertise sur les problématiques data et messaging marketing, 800 entreprises accompagnées comme Orange, Bordeaux Métropole ou encore Grand Chambery, Dolist propose une plateforme de marketing relationnel email et sms ainsi que de marketing automation à destination des professionnels : « Forte depuis 2000 de ses nombreuses années d’expertise technique et marketing, Dolist a conceptualisé un outil né des retours clients et du savoir-faire de ses équipes. C’est ainsi que Campaign, plateforme de marketing digital, est née en 2018 pour simplifier le déploiement des campagnes de Marketing relationnel des professionnels. Une solution de routage Email & SMS Marketing intuitive et performante pour construire des relations durables avec ses clients tout en optimisant le ROI de ses actions », détaille Jean-Paul Lieux, Co-Fondateur de Dolist.

Des fonctionnalités taillées pour des campagnes Email & SMS Marketing optimisées

Campaign a été construit autour de différents blocs marketing unifiés qui interagissent et rétroagissent entre eux pour développer une stratégie de collecte et de gestion de base de données sur lesquels reposent les campagnes email et sms marketing. Au travers d’imports de fichiers, de champs, de formulaires… La plateforme s’enrichit et s’auto-alimente, permettant ainsi de déployer des actions opérationnelles de plus en plus personnalisées (création de messages, ciblage, envois de campagnes, statistiques…).

Une base de données interactive et connectée aux autres outils de l’organisation

Campaign permet tout d’abord de centraliser et gérer une base de contacts qui peut être importé directement sur la plateforme, manuellement via un excel par exemple, ou grâce à une importation automatique (FTP ou API) qui permet une synchronisation des données entre la plateforme et l’écosystème d’outils qu’utilisent ses partenaires : ERP, CRM, solution métier…

L’API est un des points forts de Campaign. Les utilisateurs qui le souhaitent gagnent un temps considérable en ayant accès aux différentes fonctionnalités de Campaign depuis leur interface préférée.

Si tout est customisable dans la granularité des profils de contact, c’est que ces informations serviront dans un second temps à créer des segments et s’enrichiront de nouvelles données issues des campagnes lancées depuis Campaign rendant ces dernières toujours plus pertinentes par la suite.

Un éditeur de formulaire pour gérer ses inscriptions et qualifications

La collecte et la qualification des informations sur les contacts sont le nerf de la guerre à l’heure de l’hyper personnalisation des messages. À titre d’exemple, si le taux d’ouverture moyen d’un email est de 21%, il grimpe à 50% quand l’objet est personnalisé (Yes Lifecycle Marketing, 2019). Tout l’intérêt est donc de venir agrandir et enrichir sa base de contacts avec de nouvelles informations. Campaign ouvre des possibilités extrêmement intéressantes grâce à son éditeur de formulaire intuitif avec l’ensemble des fonctionnalités incontournables pour la collecte et l’enrichissement d’une base de contact.

Responsive, les formulaires sont facilement éditables et intégrables sur tous les supports de l’organisation (app, blog, site, borne en point de vente…). Campaign permet également le setup d’emails automatiques de confirmation au contact en parallèle de notification auprès des équipes. La solution permet une gestion fine des rôles des utilisateurs d’une organisation ou d’un projet.

Ces nouveaux points d’entrée vers la base de contact sont accompagnés de fonctionnalités pour assainir celle-ci. Ainsi, Campaign offre la possibilité de dédoublonner automatiquement les contacts, d’identifier les pays grâce à l’indicatif téléphonique ou encore de corriger les erreurs syntaxiques dans les emails ou les noms de domaine…

Un email responsive builder en drag and drop à la pointe

La plateforme Campaign intègre un email builder performant grâce au rachat en 2019 de Welkom Editor. Le design responsive est optimisé pour la délivrabilité avec de nombreux blocs templates personnalisables sur lesquels s’appuyer. La solution spécialiste est compatible avec Campaign, garante du code HTML.

Des options de ciblages optimisées pour les campagnes email & sms

La base de contact et la granularité fine de données récoltées et catégorisées permettent à Campaign de proposer aux utilisateurs un ciblage d’audience multi-conditions extrêmement intéressant. Ainsi, tous les critères sont combinables pour générer les segmentations les plus pertinentes et adresser un message personnalisé aux contacts.

L’utilisateur peut ainsi filtrer selon les informations de contacts, les achats ou comportements antérieurs issus des précédentes campagnes mais également en se basant sur les données liées aux canaux de communication…

Campaign ne délaisse pas le SMS et propose un éditeur qui permet de personnaliser et prévisualiser le message (longueur, affichage mobile, prise en compte des variables…) ainsi que de planifier les campagnes.

Email et SMS sont évidemment associables dans les campagnes.

Automatiser ses scénarios Emails & SMS

Campaign permet d’organiser son marketing automation grâce à l’orchestration de scénarios sur un module clair et simple d’utilisation.

Tout est paramétrable et customisable en fonction des particularités du cycle de vie client de chaque organisation.

Comme mentionné plus haut, la solution offre la possibilité de combiner des campagnes de scénarios email et sms, permettant de jouer des deux canaux en adaptant le discours et les triggers.

Des dashboards d’analyse de campagne aux indicateurs poussés

Campaign permet de visualiser et monitorer l’ensemble des performances des campagnes email et sms. Intelligibles, les indicateurs (livraison, ouvertures, clics, réactivité, mais également comportementaux…) permettent de très vite appréhender les résultats des actions. Les statistiques sont complétées par une Heatmap permettant de détecter les zones chaudes de clics et d’optimiser le design de ses futures campagnes.

Enfin, les équipes de Dolist ont également élaboré un algorithme, l’IGQ pour Indice Global de Qualité, pour évaluer rapidement les points forts et faiblesses des campagnes.

Un mix de technologies et de services

Le parti pris de Dolist est d’associer à sa plateforme Campaign, un accompagnement adapté et sur-mesure en fonction des besoins de ses partenaires, allant jusqu’à l’implication de ces derniers dans la construction des futures fonctionnalités. Dolist complète ainsi son offre de solution par des services ad hoc pour ses partenaires qui ont des besoins spécifiques. L’accompagnement souvent négligé dans le secteur du logiciel est ici remis au centre. Dolist part du constat que les technologies Marketing ne peuvent pas être exploitées pleinement par les utilisateurs sans un accompagnement dans le déploiement, la gestion et l’optimisation de leurs campagnes. C’est pourquoi l’entreprise a déployé une gamme de services modulable et personnalisable de services (Accompagnement & Conseil Délivrabilité, Workshops & Conseil Marketing, Studio Email Design, Intégration HTML Email…).

L’offre devient par là même vraiment adaptable, personnalisée et sur-mesure en fonction d’un besoin identifié de chaque société.

Quelques autres points forts viennent compléter une offre déjà riche :

Une technologie autofinancée, développée et hébergeant ses données en France

Une maîtrise de la délivrabilité et de la réputation d’expéditeur depuis 20 ans

Un engagement pour la lutte contre le spam et pour la bonne circulation des messages emails légitimes (membre du M3AAWG, le Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group)

Une technologie soumise à des tests d’intrusion réguliers et encadrée par une Politique Général de Sécurité Informatique complète.

En constante évolution, la plateforme Campaign se dotera prochainement de fonctionnalités avancées liées à l’email transactionnel et au multi-tables. L’objectif ? Répondre au plus près aux besoins évolutifs du marché et des professionnels.