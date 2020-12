S’équiper d’une solution professionnelle n’est jamais facile. La première étape est de dresser la liste des solutions potentielles, de comprendre leurs éléments différenciants, leurs forces et faiblesses ou encore les spécificités qui collent le plus aux besoins de l’organisation.

Si vous pensez solutions collaboratives, il est probable que les deux premiers noms qui vous viennent à l’esprit soient Microsoft 365 et Google Workplace (ex G Suite).

C’est tout à fait normal, ce sont les solutions les plus connues du marché. Sont-elles pour autant les plus performantes ?

Jamespot a réalisé un comparatif de huit outils. En téléchargeant ce document sous la forme d’un tableau exhaustif, vous retrouverez les caractéristiques et avantages de Nextcloud, Talkspirit, Whaller, OpenPass, Netframe, Jamespot, Google Workplace et Microsoft 365.

Des alternatives aux “grandes” solutions collaboratives existent, tout aussi innovantes, plus performantes parfois sur certaines fonctionnalités, et souvent plus locales. Vous pourrez vous faire votre propre opinion et surtout avoir une vision claire des forces de chacune d’elles. Pour réaliser cette étude, Jamespot a extrait les données en ligne et a pris contact avec les solutions concernées pour dresser un état des lieux complet.

Dans ce document, vous pourrez comparer différents points comme l’hébergement, le droit applicable, les solutions de messagerie, la gestion des processus, les solutions de visioconférence, l’intranet, l’idéation, ou encore les solutions agenda et mail. Vous pourrez également comparer les tarifs des solutions présentées en fonction de critères souvent différents chez chacune des solutions.

La possibilité de personnaliser votre outil est également un point déterminant, toutes les solutions ne proposent pas une telle option. C’est seulement le cas de quatre outils sur huit.

Grâce à cet état des lieux des solutions collaboratives qui se présente sous la forme d’un tableau clair, vous pourrez rapidement cerner les différences et subtilités dans les fonctionnalités de ces plateformes. Téléchargez le comparatif pour accéder à l’ensemble des données.