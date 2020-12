Aujourd’hui et encore plus avec la crise de la COVID-19, le monde travaille en ligne. Cependant, la navigation sur Internet se fait via un navigateur conçu pour la recherche et non la productivité ! Pages qui chargent lentement, publicités… de nombreuses choses nuisent à la navigation. Pour optimiser son temps, un navigateur dédié au travail en ligne est un plus !

C’est tout le concept de Sidekick, un navigateur web basé sur Chromium conçu pour tous ceux qui travaillent en ligne. L’expérience de recherche a été entièrement retravaillée autour du travail dans des applications web, là où la majorité du temps est passée. Le concept séduit, l’outil a été élu « Product of The Week » sur Product Hunt.

Un OS dédié au travail en ligne



Une interface unique pour tous les employés !

Grâce à Sidekick, toutes les applications utilisées au quotidien : Slack, Asana, Dropbox… sont accessibles directement via une seule et même interface. Sur le côte gauche, via une barre latérale, les icônes des différentes applications sont affichées et indiquent les notifications, afin de ne jamais passer à compter d’une information importante.

Autre fonctionnalité pratique : la possibilité d’effectuer une recherche au sein de toutes les applications, l’historique de navigation, les contacts ou encore les documents via une seule barre de recherche, comme le propose l’extension Eesel.

Sidekick est plus rapide que les autres moteurs de recherche, grâce à un ad-blocker intégré et l’utilisation de l’intelligence artificielle, afin d’utiliser la même quantité de mémoire, qu’il y ait 10 ou 100 onglets d’ouverts. Enfin, Sidekick prend en charge plusieurs comptes simultanément, pour n’importe quelle application

Au sujet des données personnelles, publicités et trackers sont bloqués. En ce qui concerne les recherches et les informations personnelles, ces dernières restent privées. Les données ne sont en aucun cas vendues.

Sidekick est un outil freemium. Il est possible de l’utiliser gratuitement et de profiter de différentes fonctionnalités comme : une extension chrome, la sidebar avec les applications (5 au maximum), l’ad blocker… 3 offres payantes sont également proposées, à partir de 8 dollars, notamment pour les petites équipes ou les grandes entreprises souhaitant collaborer etc.

En utilisant Sidekick de manière collaborative, il est possible de définir des rôles à chaque membre, paramétrer des applications ou encore créer des espaces de travail.