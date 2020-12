Le terme 3D peut faire peur ! Surtout lorsqu’on parle de 3D, on imagine qu’il faut des compétences bien particulières pour créer des vidéos ou images en 3D. Depuis plusieurs années, la 3D se démocratise et de nombreuses entreprises et applications rendent l’utilisation de la 3D plus commune. On peut citer l’impression 3D, les filtres sur Instagram ou Snapchat ou encore des outils comme Rotato pour présenter une application en vidéo 3D.

Spline est un outil gratuit disponible comme application Windows et Mac. L’application permet ainsi de créer des expériences web en 3D, facilement ! Le fondateur de Spline, Alejandro León explique qu’il a souhaité, avec ses équipes « rendre la création 3D simple, peu coûteuse et rapide. » Parmi les créations possibles on peut citer des dégradés animés, des icônes en 3D, une Switch…

Démocratiser la création en 3D !

Une fois sur l’outil, il faut créer un nouveau fichier. À partir de là, l’éditeur de Spline apparaît. Il est possible d’ajouter des formes : cube, sphère, carré, rectangle, de les modifier (couleur, forme, bord…), du texte peut également être ajouté. L’outil permet de faire pivoter à n’importe quel moment les créations pour voir le rendu en 3D.

Pour ceux qui souhaitent exporter leurs créations, plusieurs options sont possibles. La première consiste à générer une URL publique afin de voir les créations dans n’importe quel navigateur web et facilement les envoyer, l’autre option peut être d’intégrer la création à un site web en copiant le code.

Sur Product Hunt, Spline a remporté un franc succès. Les commentaires sont positifs et la prise en main facile et rapide de l’outil est souligné. Spline a d’ailleurs été élu « #2 Product of The Week » sur le site.