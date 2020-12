Dans l’objectif d’améliorer son expérience d’utilisation, Google Chrome va prochainement rendre l’accès aux données de votre compte plus simple. C’est dans un article de blog que la firme de Mountain View a révélé « qu’au cours des semaines et des mois à venir, les paiements et la gestion des mots de passe seront accessibles à tous les utilisateurs connectés, que leur compte soit synchronisé ou non ».

Google mise sur un système d’authentification simplifié

Avec Google Chrome, il est possible depuis longtemps déjà de synchroniser son compte et ses données de manière sécurisée sur plusieurs appareils (smartphone, tablette, ordinateur). Une fonctionnalité extrêmement pratique, mais qui nécessitait néanmoins d’être activée pour être opérationnelle.

Afin de faciliter le processus et offrir davantage de flexibilité à ses utilisateurs, le navigateur appartenant au géant de Mountain View va prochainement rendre la synchronisation optionnelle. Un changement qui se traduira notamment sur Android, avec un processus de connexion facilité. Google explique ainsi que si vous vous êtes préalablement connecté à un service de la firme (tel que Gmail) sur votre appareil, alors vous pourrez accéder à votre compte Chrome d’un simple tap, sans avoir à saisir à nouveau vos identifiants.

Des paiements facilités avec Chrome sur Android

À travers cette nouvelle méthode de connexion simplifiée, Chrome va notamment pouvoir remplir automatiquement les champs réservés à vos informations de paiement. L’utilisateur n’aura qu’à rentrer manuellement le CVC (le code de sécurité à trois chiffres) de sa carte pour enclencher le paiement.

La firme précise : « Vous pourrez également enregistrer une nouvelle carte de paiement sur votre compte pour l’utiliser sur tous vos appareils. Chaque fois que vous enregistrez une carte sur votre compte, vous recevez un email de confirmation. Vous pouvez gérer et supprimer les cartes à tout moment en vous rendant dans la section « Modes de paiement » de votre compte ».

Une gestion des mots de passe améliorée pour Chrome sur ordinateur

Enfin, dans les mois à venir, Google facilitera également la gestion de vos mots de passe. En effet, Chrome sera en mesure de saisir automatiquement les mots de passe que vous avez préalablement enregistrés sur votre compte et ce, même si la synchronisation n’est pas activée.

En outre, la firme explique : « Lorsque vous enregistrez un nouveau mot de passe, Chrome vous permettra de choisir l’endroit où vous souhaitez le stocker : seulement sur votre appareil ou sur votre compte Google. Si vous choisissez votre compte, vous pourrez accéder à votre mot de passe sur tous vos appareils« .