En imaginant le soldat de 2030, le comité d’éthique des armées a tranché pour un mix entre Spiderman et Batman, dans son premier avis publié cette semaine. Le groupe composé de 18 membres de civils et militaires est chargé d’apporter un éclairage sur les questions d’éthique soulevées par les innovations scientifiques, techniques et leurs éventuelles applications militaires. Il devait travailler sur deux thématiques : le soldat augmenté et l’autonomie des systèmes d’armes létaux déjà testés en Chine via un drone d’attaque et commandé en masse par le Royaume-Uni. Concernant le premier sujet, le groupe de réflexion créé fin 2019 estime qu’il est nécessaire de commencer les recherches sur des méthodes invasives ou non pour augmenter les capacités des soldats.

Qu’est-ce que les méthodes invasives d’amélioration ?

Les méthodes non-invasives utilisées jusqu’à présent ressemble plutôt à la méthode de Batman, c’est-à-dire d’utiliser la technologie comme une auxiliaire aux forces armées. Ce sont par exemple les exosquelettes ou encore des objets connectés comme des pansements pour suivre l’évolution des plaies. Quant à la méthode invasive, elle correspond davantage au secret des pouvoirs de Spiderman, c’est-à-dire la modification biologique des compétences de l’être humain, comme une puce implantée dans le cerveau pour contrôler des armes à distance.

Aujourd’hui, la méthode invasive est très peu utilisée par l’armée française. Les seules applications consistent entre autres en l’ingérence de produits pour récupérer plus rapidement après l’effort ou pour diminuer le stress. Avec des recherches, on pourrait imaginer d’autres applications qui relèvent davantage de la science-fiction comme une opération des oreilles afin d’entendre des fréquences très hautes ou très basses, la modification du système oculaire pour se passer de longue vue ou encore des substances pour améliorer la résistance à l’isolement ou à la capture par l’ennemi.

La Chine aurait déjà commencé les tests sur des humains

Vous commencez déjà à imaginer les guerres du futur version Avengers ? Ne partez pas trop loin : Florence Parly, ministre des Armées, vous invite à redescendre rapidement sur Terre et à « mettre fin à tout fantasme ». Dans un communiqué faisant suite à l’avis délivré à titre consultatif, elle précis que « ces évolutions dites invasives ne sont pas à l’agenda des armées françaises ». Il s’agirait seulement de commencer les recherches en la matière pour se tenir prêt « afin d’éviter tout risque de décrochage capacitaire de nos armées », argumente le comité d’éthique.

En France, le sujet d’un homme biologiquement modifié pose de nombreuses questions d’éthique, ce qui explique les réticences à avancer sur cette voie. Tous les pays n’auraient pas les mêmes scrupules. En Chine, les avancées dans le domaine restent très opaques. Dans une chronique dans Wall Street Journal, John Ratcliffe, directeur américain du renseignement national, a indiqué que « les renseignements américains montrent que la Chine a même mené des tests sur des humains sur des membres de l’Armée populaire de libération dans l’espoir de développer des soldats avec des capacités biologiquement améliorées. Il n’y a pas de limites éthiques à la poursuite du pouvoir à Pékin. » Le porte-parole de la Chine a néanmoins accusé l’américain de mensonge.

Aux États-Unis, CNN rapportait déjà en 2016 que l’armée américaine dépensait des millions pour un implant avancé qui permettrait à un cerveau humain de communiquer directement avec des ordinateurs. En 2017, le président russe Vladimir Poutine annonçait de son côté l’avènement prochain d’un soldat « génétiquement modifié ».

« La question des limites est essentielles »

Avant de se lancer dans cette course aux super-héros, le comité d’éthique et la ministre des Armées sont d’accord sur un point : « la question des limites est essentielles ». Selon Florence Parly, chaque transformation invasive devra être accompagnée d’une autre alternative. En d’autres termes, « plutôt que d’implanter une puce sous la peau, nous chercherons à l’intégrer à l’uniforme. » Pour répondre à toutes les problématiques liées à l’éthique, le comité a accompagné sa note d’une vingtaine de recommandations comme l’obligation d’avoir le consentement éclairé des soldats avant toute augmentation, l’établissement d’une liste « bénéfices/risques » pour chaque amélioration, l’interdiction d’opérer des augmentations cognitives qui pourraient atteindre au libre-arbitre ou encore le fait que chaque amélioration sur le corps soit réversible.

Pour le moment, nous n’en sommes qu’aux prémices de ce que l’on appelle le transhumanisme. Cependant, si l’armée s’intéresse à cette problématique, on peut envisager que la société pourrait s’y mettre quelques temps après. Après tout, de nombreuses inventions pour un usage militaire ont investi notre quotidien. C’est notamment le cas d’Internet ou plus récemment des exosquelettes. D’abord créés pour aider les militaires à porter des charges lourdes, on les utilise aujourd’hui pour aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer.