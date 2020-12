Dans cet article, nous aborderons 3 grandes tendances SEO qui vont devenir de véritables critères de référencement naturel dès 2021. Il faudra être prêts à les suivre et à les mettre en place dès le premier trimestre de la nouvelle année.

Mobile First Index : Cette mise à jour devait être déployée en septembre 2020, mais en raison de la crise sanitaire, elle a été reportée à mars 2021. En effet, dès le printemps prochain, Googlebot va indexer les versions mobiles des sites web en premier, et les sites classiques seront indexés secondairement.

Si votre site n’est pas encore adapté au mobile, c’est vraiment le moment de faire appel à un webdesigner pour rendre votre site Responsive Design. Parmi les différentes solutions existantes comme les sites mobiles en m., les sites en AMP (Accelerated Mobile Pages) avec un balisage HTML spécifique, Google a été clair : il préfère les sites Responsive car on n’a qu’un seul et même site, on limite le problème de Duplicate Content, on évite d’augmenter le Crawl Budget du site, et on a un site qui est lisible et adaptable sur la plupart des écrans.

Qualité et le « trust » des contenus textuels : Google a déployé une nouvelle mise à jour dont le nom est « December Core Update 2020 ». Elle est orientée sur la qualité et la “confiance” des contenus. Avant de rédiger et de publier un contenu textuel du type article, il faut se poser les questions suivantes : Est-ce que mon contenu donne confiance à la lecture ? Est-ce que les internautes qui vont le lire vont croire les informations au sein de ce dernier ? Est-ce que l’article donne l’impression qu’il a été rédigé par un connaisseur ou un spécialiste du domaine ? Est-ce que vous citerez ce contenu comme une source si par la suite vous rencontrez des problématiques similaires ?

Voici les questions officielles de l’article de Google :

“What webmasters should know about Google’s core updates”

Does the content present information in a way that makes you want to trust it, such as clear sourcing, evidence of the expertise involved, background about the author or the site that publishes

it, such as through links to an author page or a site’s About page?

If you researched the site producing the content, would you come away with an impression that it is well-trusted or widely-recognized as an authority on its topic?

Is this content written by an expert or enthusiast who demonstrably knows the topic well?

Is the content free from easily-verified factual errors?

Would you feel comfortable trusting this content for issues relating to your money or your life?

Expérience utilisateur et ergonomie mobile : Google parle désormais de la « convivialité de la page ». Voici le communiqué officiel du moteur de recherche américain : Évaluer la convivialité des pages pour améliorer le Web

L’un des exemples de l’article montre qu’il faut bien adapter les éléments sur une page web, et la stabilité du chargement des données d’une page web fait partie des critères.

Par exemple, pour éviter qu’un internaute n’appuie sur un bouton par erreur lorsque le chargement de la page n’est pas terminé et que les options d’interface sont décalées :

Pour 2021, nous pouvons donc retenir trois points essentiels pour réussir sa stratégie SEO :