Le contenu sur le web se fait de plus en plus par le truchement de l’image. C’est assez évident. La publicité par exemple, quelle soit sociales sur Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram ou display, associe le texte à l’image, et se doit d’être impactante pour générer du trafic. Idem pour tout ce qui va toucher à une image d’illustration d’article de blog, une miniature YouTube ou encore des épingles pour Pinterest : visuel médiocre, moins de clics à l’arrivée.

Trouver un outil pour créer des visuels sans avoir de compétence graphique

Constat fait qu’il est nécessaire de pouvoir générer des visuels appuyant la stratégie d’acquisition ou de trafic, on se retrouve vite à devoir trouver des ressources internes ou externes capables de réaliser cette tâche si importante. L’autre option est de s’équiper en outils qui permettent de réaliser ces opérations en s’approchant d’un résultat professionnel sans devoir monter en compétence en design. Canva par exemple, donne de très bons résultats et son fonctionnement en freemium permet, quand on doit réaliser un petit volume de visuels, de pouvoir créer ses images rapidement. Quand on commence à travailler pour plusieurs clients ou si le besoin nécessite de créer régulièrement un plus grand nombre de visuels et que l’on a besoin de templates adaptables, je trouve l’outil non pas limité, mais moins approprié.

RelayThat : un outil puissant pour créer des visuels marketing en gardant la cohérence du branding

Comme dans de nombreux cas d’usages, si les outils ne manquent pas, c’est la réponse au besoin qui les différenci. Et ici, RelayThat est assez original sur le créneau. Deux fonctionnalités en font un outil de création de visuels déterminant pour les professionnels. La première est le smart layout, associé au custom font, autrement dit, la possibilité de paramétrer l’univers de marque (assets de marque + les tonalités de couleurs) pour les appliquer à l’ensemble des templates que propose RelayThat. L’utilisateur travaille donc ainsi avec une base homogène et pourra ainsi créer ses visuels de manière cohérente avec l’univers de la marque. Il pourra piocher dans les templates proposés et par la suite les customiser comme sur les autres logiciels de créations graphiques. La seconde est le one click resize : la fonctionnalité offre l’opportunité de générer un visuel à la taille optimisée du canal sur lequel il est destiné à partir d’un template. Gros plus ici également, car il permet par exemple de ne travailler qu’une fois sa base graphique et de pouvoir rapidement obtenir de multiples visuels à la taille appropriée et surtout avec un résultat proche de celui obtenu si l’on travaillait à la main. Et c’est déterminant !

Mettons que l’on soit un freelance travaillant pour un client qui a besoin d’un set de pubs (social & display), l’outil permet de générer des dizaines de mockup d’ads combinant identité de la marque, variété de templates et les différentes tailles de visuels potentiels pour les campagnes.

Au-delà de ces deux grandes fonctionnalités qui me semblent parfaitement répondre aux besoins modernes en création de visuels, un certain nombre de features s’ajoutent, dont notamment :

Plus de 3 millions d’images, icons, textures et polices libres de droit à disposition ;

Un outil de recommandation de couleurs pour obtenir des mix de tonalités qui marchent dans les templates.

Les fonctionnalités d’exports en HD en plusieurs formats avec une compression optimale ;

Un content manager clair qui fonctionne par projet avec la possibilité de travailler à plusieurs utilisateurs sur le même environnement ;

Bon plan temporaire : Un accès à vie à RelayThat pour moins de 50 dollars au lieu de 1200$ uniquement pendant 4 jours

L’outil est actuellement proposé à un prix extrêmement intéressant sur AppSumo.

AppSumo propose durant une durée limitée, d’acquérir le logiciel RelayThat pour 49 dollars au lieu d’un abonnement mensuel de 29$/mois.

Un paiement unique qui permet d’utiliser le logiciel et ses fonctionnalités premium sur une durée illimitée.