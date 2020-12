Une fonctionnalité teasée depuis longtemps par Google pour Stadia est enfin sur le point de débarquer sur le service. Cette dernière va permettre aux gamers de streamer directement leurs parties sur YouTube.

Pour les abonnés pro

Un peu plus d’un an après sa sortie en novembre 2019, le service de cloud gaming de la firme de Mountain View ne tient pas encore toutes ses promesses avec des fonctionnalités manquantes à l’appel. C’est notamment le cas d’une véritable connectivité entre Stadia et YouTube. Dès le départ, il aurait ainsi été possible de se lancer dans un jeu en cliquant simplement sur une publicité sur YouTube, ou encore de diffuser directement une partie Stadia sur la plateforme vidéo… mais il semblerait que cette dernière fonction soit enfin déployée par Google.

En effet, un journaliste du média spécialisé 9to5Google a remarqué que la fonctionnalité ne disposait plus d’une bannière « prochainement disponible » mais était bel et bien accessible. Il explique :

« J’ai pu tester brièvement cette fonctionnalité après avoir fait fonctionner le streaming sur mon compte. Après avoir appuyé sur le bouton « Streamez directement sur YouTube » sous le bouton livestream dans le menu des amis de Stadia, Stadia demande un titre pour la vidéo en streaming ainsi que des options de confidentialité, le public (pour/pas pour les enfants), et l’option d’afficher le nombre de spectateurs pendant que vous jouez. Vous pouvez également activer des fonctions optionnelles telles que Crowd Choice et Crowd Play à partir de cette interface, bien que cette dernière fonction ne soit pas encore très répandue ».

Il ajoute que l’outil est uniquement disponible sur l’application web de Stadia, mais pas encore sur Chromecast ni Android. Il existe également différentes options pour l’audio, le streamer pouvant choisir entre le son du jeu et/ou sa voix et/ou les voix du chat. Enfin, il faut logiquement posséder un abonnement Google Stadia Pro pour l’utiliser.

Pas le pire des moments

Contacté par The Verge, un porte-parole de Google Stadia a confirmé l’information et indiqué que la fonctionnalité serait déployée à l’échelle globale le 8 décembre 2020. Elle est donc d’ores et déjà disponible pour les comptes Stadia Pro. Le moment de ce lancement est très opportun, et loin d’être anodin pour la firme. Il intervient juste avant la sortie du jeu Cyberpunk 2077, qui pourra être joué en avant-première sur le service. Il s’agit d’un titre très attendu développé par le studio polonais CD Projekt Red, également à l’origine de la saga The Witcher.

À noter que Google Stadia va désormais devoir rivaliser avec les consoles nouvelle génération qui viennent de sortir, la PlayStation 5 et la Xbox Series X.