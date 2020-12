Lorsqu’on lance une startup, il y a 1001 sujets sur lesquels il faut se concentrer. Acquisition, Retention, Social Media, Lead…. Un lancement dans le grand bain, mais sans brassards. Pour mieux appréhender les choses et profiter de tips, il peut être intéressant de profiter de retours d’expérience ou de tactiques ayant déjà fait leurs preuves !

C’est ce que propose GrowthList. Ce site propose plus de 130 tactiques permettant de développer sa startup, à n’importe quel stade et sur des thématiques bien précises. Des tactiques bien expliquées avec à chaque fois un pitch, les outils à utiliser, des exemples concrets et enfin des tactiques relatives. L’outil lancé il y a deux ans par Antoine Milkoff, Growth Marketer chez Numa propose une version 2.0 de GrowthList. Il a lancé plusieurs projets, dont SaaSFrame, proposant une bibliothèque de templates destinés aux réseaux sociaux.

Une bibliothèque pleine de ressources !

La navigation sur GrowthList est très simple. Une fois sur la bibliothèque de tactiques, il est possible de faire une recherche en fonction du stade de la méthode AAARRR : Awareness, Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue. La recherche peut également se faire par catégorie, à savoir Acquisition, Activation, Publicités, Content, Data, Email Marketing, SEO, Social Media. Le filtre peut également se faire par impact ou difficulté : low, medium, high.

Parmi les exemples de tactiques proposées, on retrouve « Newsletter Advertising ».

Cette tactique permet de booster le taux de conversion en diffusant des publicités dans des newsletters pertinentes. Il y a également « Question-Based Keywords, permettant de gérer du trafic organique en utilisant des mots-clés basés sur les questions. Pour cela des outils comme Ahrefs, Moz ou encore SEMrush sont mis en avant, des ressources avec une vidéo YouTube ou encore une présentation détaillée de cette technique, les avantages…

Certaines tactiques sont accessibles gratuitement et une pastille free est affichée. D’autres sont réservées à ceux bénéficiant de l’abonnement « Pro ». L’abonnement Pro revient à 9 dollars par mois ou 90 dollars par an et offre un accès illimité à la bibliothèque de GrowthList ou encore la possibilité de sauvegarder certaines stratégies.