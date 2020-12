SpaceX va recevoir 886 millions de dollars de la part de la Commission fédérale des communications (FCC), agence américaine chargée de réguler les télécommunications ainsi que les contenus radio, télévision et Internet. Cette récompense s’inscrit dans un projet destiné à apporter un réseau de qualité aux zones rurales des États-Unis baptisé Rural Digital Opportunity Fund (RDOF).

642 925 foyers et entreprises dans 35 États

En effet, des millions d’Américains n’ont toujours pas d’accès à un Internet haut débit, et cela leur porte d’autant plus préjudice en 2020 alors que de nombreux services se sont digitalisés suite à la pandémie de Covid-19. Dans le cadre du RDOF, la firme d’Elon Musk va ainsi offrir un réseau à 642 925 foyers et entreprises répartis dans 35 États grâce au déploiement de sa constellation Starlink, qui compte d’ores et déjà plus de 900 satellites en orbite autour de la Terre.

Une version bêta du réseau nommée Better Than Nothing est d’ailleurs déjà disponible pour certains Américains, avec des retours plus qu’encourageants pour le moment. Contrairement aux autres services ayant obtenu une somme de la part de la FCC, SpaceX n’a pas besoin des 886 millions de dollars pour déployer son réseau. Ars Technica note ainsi que l’entreprise pourrait se servir de ce montant pour baisser le prix de son abonnement à Starlink qui, pour le moment, est à hauteur de 99 dollars par mois.

Le réseau Starlink a déjà fait ses preuves avec la tribu amérindienne Hoh. Située dans une zone isolée de l’État du Washington, elle bénéficie de l’Internet de SpaceX depuis cet été. « Depuis huit ans, j’ai l’impression que nous remontons la rivière à la cuillère et que nous n’arrivons presque jamais à atteindre la réserve avec Internet. Et sorti de nulle part, SpaceX est arrivé et nous a catapultés dans le 21ème siècle. Nos jeunes sont capables de s’éduquer en ligne, de participer à des visioconférences. La télésanté n’est plus un problème », a déclaré Melvinjohn Ashue, vice-président de la tribu, dans une vidéo produite par le ministère du commerce de l’État de Washington.

180 fournisseurs vont recevoir de l’argent

Au total, la FCC a annoncé un financement de 9,2 milliards de dollars sur 10 ans que vont se partager 180 soumissionnaires dans 49 États. Ensemble, ils vont devoir « déployer le haut débit à plus de 5,2 millions de foyers et d’entreprises non desservis. En outre, 99,7% de ces sites recevront une connexion à haut débit d’au moins 100/20 Mbps, dont une majorité écrasante (plus de 85%) à un débit de l’ordre du gigabit ».