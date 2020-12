Depuis quasiment un an, la quasi-totalité des entreprises a été transformée, ainsi que la manière de travailler. Remote, visioconférences, intégration d’outils comme Zoom, échange de mails plus intense… Les communications sont devenues pour la majorité virtuelles et parfois leur fluidité n’est pas toujours évidente. Problème de connexion, écran qui bug…

Berrycast est une application (et une extension Chrome) qui permet de réaliser des captures d’écran vidéo et rend ainsi les mauvaises communications obsolètes ! Cette application est une alternative à des outils comme Vidyard, Loom et plus généralement à tous les sites, extensions et applications permettant d’enregistre un écran.

Berrycast permet ainsi de présenter facilement des tutoriels, de réaliser des présentations en interne, afin de créer des vidéos en ligne pertinentes et même de répondre à des questions directement en vidéo ! De cette manière, tout le monde a la même information de manière précise et claire.

Un outil qui fluidifie les communications

Pour débuter l’enregistrement d’un écran, il suffit après avoir téléchargé l’outil, de cliquer sur le côté gauche où le bouton d’enregistrement de BerryCast est présent. L’outil demande si tout l’écran doit être enregistré ou bien simplement une zone spécifique. Un compte à rebours de 3 secondes apparaît à l’écran avant que l’enregistrement ne commence.

En plus d’enregistrer l’écran, BerryCast permet d’enregistrer sa webcam et une piste audio depuis le micro. Quand l’enregistrement est terminé, il suffit de cliquer sur le bouton « Done ». L’enregistrement sera téléchargé et il sera possible de l’envoyer directement à des collègues, des clients, par mail. Il est également possible d’envoyer un lien unique, protégé par mot de passe pour accéder à l’enregistrement.

Tous les enregistrements sauvegardés et reçus sont disponibles dans Berrycast dans l’onglet « my videos ».

Berrycast est un outil payant accessible à vie à partir de 59 dollars au lieu de 720 dollars. Pour ce prix, toutes les fonctionnalités sont inclues, 5 personnes peuvent utiliser l’outil et le stockage vidéo est illimité. Si plus d’utilisateurs doivent se servir de l’outil, d’autres formules sont proposées !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.