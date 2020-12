Plus de 2 Français sur 3 ont le sentiment qu’il est difficile de créer son entreprise en France (Ifop). Il est possible d’y remédier, notamment en simplifiant la procédure et en la rendant plus accessible grâce au numérique.

Et si au lieu de faire gagner du temps et de l’efficacité uniquement aux entrepreneurs aguéris, Shine pouvait également faire de même pour les entrepreneurs qui se lancent ?

C’est l’ambition de Shine Start, le guichet unique créé par Shine pour permettre aux entrepreneurs de créer leur entreprise en ligne facilement, quelle que soit leur forme légale : microentreprise, SASU, SARL, EIRL, SAS, SCI, etc.

Coup de projecteur sur ce service innovant qui fait souffler un vent de fraîcheur sur l’entrepreneuriat français, pour le plus grand bonheur des porteurs de projets : n’oublions pas que près d’un tiers des français veulent créer leur entreprise à court ou moyen terme !

Comment Shine met son expertise au service des futurs entrepreneurs

Shine était déjà une néobanque et un copilote administratif qui accompagnait les entrepreneurs au quotidien. Leur nouvelle offre leur permet maintenant de guider les futurs entrepreneurs dès la création de leur structure.

Les entrepreneurs en devenir n’ont ainsi plus besoin d’enchaîner les rendez-vous physiques, de jongler entre plusieurs interlocuteurs et de se perdre au milieu des nombreux documents et justificatifs papier nécessaires pour monter un dossier de création d’entreprise et réaliser les démarches associées.

Shine Start prend ainsi la forme d’un guichet unique 100 % en ligne totalement inédit qui se veut aussi simple à utiliser que les autres services de la marque connus pour leur expérience utilisateur.

Il devient vraiment possible de créer simplement son entreprise, même en cas de phobie administrative.

Un guichet numérique unique pour réaliser toutes les démarches rapidement

En à peine quelques minutes et quelques clics, l’aspirant entrepreneur confie ses documents à Shine, qui se charge de réaliser l’ensemble des démarches. Ensuite, tout va très vite puisque le délai de création des statuts est inférieur à 24h et que le dépôt de capital est réalisé en 3 jours seulement.

L’immatriculation, l’ouverture du compte professionnel et les autres démarches complémentaires sont également couvertes dans ces brefs délais.

Shine vient donc rendre un grand service grâce à un interlocuteur unique, un accompagnement adapté et une réelle prise en considération des besoins des entrepreneurs en création.

Ces derniers n’ont donc plus qu’à patienter un bref instant pendant que tout le nécessaire est géré par des professionnels.

De l’indépendant à la TPE, peu importe le statut ou l’activité en question, Shine Start adresse l’une des plus grandes attentes des entrepreneurs : simplifier leurs démarches administratives lors de la création de leur entreprise.

Cette première étape de l’aventure entrepreneuriale est sans doute la plus cruciale. Alors il ne peut être que bénéfique d’être pris par la main afin de pouvoir passer rapidement et surtout sereinement à la suite. C’est là tout l’enjeu de cette nouvelle offre de Shine.