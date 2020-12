Faire de la publicité sur Facebook, c’est bien. Faire des publicités efficaces sur Facebook, c’est mieux. Pour cela, il est important de faire des tests A/B, de regarder ce que fait la concurrence ou encore de suivre les conseils proposés par Facebook et autres médias ou agences influentes dans le domaine de la publicité sur les réseaux sociaux.

Pour facilement trouver de l’inspiration, il est aussi possible de consulter Nice Ads. Ce site propose des publicités Facebook créées par les 30 000 meilleures boutiques Shopify. Un outil pratique pour les freelances, les entreprises de e-commerce, mais également les agences !

Une source d’inspiration pour les publicités Facebook

L’outil fonctionne très simplement. Une fois sur la Home, il faut faire un choix parmi les nombreuses catégories de boutiques proposées :

Vêtements

Beauté/Santé

Montres/Bijoux

Décoration

Sport

Boutique de vêtements pour Femmes

Enfants

Food & Drinks

Animaux

Electronique

Sacs/Valises

Boutiques de vêtements pour Hommes

Cuisine

Lingerie/Sous-vêtements

Jeux vidéos

Camera/Photo

Matelas

Outils/Équipements

Vélos

Une fois la catégorie idéale trouver, plusieurs publicités sont proposées. À chaque fois le nom de l’entreprise est indiqué, ainsi que le nombre de like de la page et la date de lancement de la publicité. La description de la publicité est indiquée ainsi que l’image mise en avant.

Chaque publicité est cliquable et redirige sur la Bibliothèque de publicités de Facebook. De cette manière, il est possible de voir plus de publicités et donc d’obtenir plus d’inspiration ! Via la bibliothèque publicitaire de Facebook, les endroits de diffusion ainsi que les différentes versions sont affichées.

NiceAds permet de gagner du temps dans la recherche d’inspiration et d’obtenir facilement plusieurs exemples pertinents de publicités Facebook. Si plus d’informations sont nécessaires, le renvoi sur la Bibliothèque Publicitaire de Facebook est pratique !

À l’avenir l’outil pourrait proposer plus de catégories comme par exemple les logiciels ou SaaS, ou encore un scroll infini pour obtenir toujours plus d’idées de publicités !