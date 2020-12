Accompagner les utilisateurs dans leur prise en main des outils digitaux : telle est la mission d’une Digital Adoption Platform (aussi appelée Digital Adoption Solution). Alors que l’année 2020 marque la normalisation du télétravail et l’accélération de la transformation digitale, l’adoption des logiciels en entreprise est plus que jamais fondamentale pour garantir la performance des équipes et la compétitivité des entreprises. Pour les aider, les Digital Adoption Platforms proposent un accompagnement sur-mesure, adapté aux besoins modernes des utilisateurs de logiciels. Bienvenue dans le monde de l’adoption digitale.

1 – Qu’est-ce qu’une Digital Adoption Platform ?

Aussi appelées DAP ou plateformes d’adoption digitale (en français), les Digital Adoption Platforms sont des solutions SaaS qui s’intègrent directement aux logiciels pour guider les utilisateurs pas à pas dans leur prise en main. CRM, ERP, SIRH, e-Achats, Digital Workplace et autres outils développés en interne, sont autant de solutions que les utilisateurs apprennent à maîtriser grâce à des guides interactifs accessibles à la demande.

Les Digital Adoption Platforms couvrent des expertises comme la transformation digitale, le support applicatif, la conduite du changement, l’onboarding utilisateur ou encore la formation aux logiciels. Par ailleurs, cette multi-expertise leur a valu de figurer dans le rapport “Increase Sales Productivity With Digital Adoption Solutions” de Gartner en 2019. Mais quelle est la valeur ajoutée des Digital Adoption Platforms ? Et quel résultat attendre en utilisant de tels outils pour accompagner la transformation digitale des entreprises ?

2 – Digital Adoption Platform : l’expérience utilisateur au coeur des outils digitaux

Ce qui fait toute la valeur ajoutée des Digital Adoption Platforms, c’est leur focus utilisateur. En s’intégrant directement aux outils digitaux, les DAP agissent comme un GPS applicatif. Elles réduisent ainsi les frustrations liées aux logiciels, favorisent une meilleure expérience utilisateur sur les outils ainsi qu’une meilleure productivité des équipes au quotidien. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement ?

Formations aux logiciels de quatre heures, manuels PDF de 200 pages, modules de e-learning génériques… Les Digital Adoption Platforms se présentent comme l’alternative par excellence pour former les utilisateurs aux logiciels à l’ère du digital. Avec les Digital Adoption Platforms, les utilisateurs se forment selon leur besoin grâce à des micro modules de formation (maximum 3 minutes) qui leur enseignent comment utiliser une fonctionnalité pas à pas et en direct via des infobulles. Un accompagnement en temps réel dispensé au moment opportun, c’est-à-dire au moment même où les utilisateurs ont besoin d’utiliser leurs outils. Entre autres, les DAP améliorent l’expérience utilisateur sur long terme dès l’onboarding utilisateur grâce à une formation sur-mesure adaptée à chaque utilisateur.

3 – DAP : pour une transformation digitale pérenne

Marketing, Commercial, Achats, Projet, aucun département n’échappe à la digitalisation. L’année 2020 en aura été la preuve : la transformation digitale des entreprises n’est plus une option. Elle s’est d’ailleurs fortement accélérée lors de la crise sanitaire. De fait, la transformation digitale est affaire de compétitivité et de pérennité. Mais pour mener une transformation digitale efficace, il est essentiel d’assurer sa durabilité. Là encore, les Digital Adoption Platforms se proposent d’accompagner les entreprises dans leurs enjeux.

Grâce à leur système de guides interactifs embarqués, les Digital Adoption Platforms permettent d’optimiser de nombreux coûts. Les coûts budgétaires, d’abord, en favorisant la diminution des coûts de support, de formation, et par conséquent des projets logiciels dans leur ensemble. Les coûts en matière de productivité, ensuite, en permettant aux collaborateurs de prendre en main leurs outils plus rapidement, les Digital Adoption Platforms permettent un gain de temps non négligeable au quotidien. Les coûts en matière de compétitivité, enfin, puisqu’en favorisant la bonne maîtrise des logiciels, les DAP permettent d’améliorer la performance des équipes rapidement et sur le long terme.

Transformation digitale, conduite du changement, support, formation et onboarding sont autant d’expertises détenues par les Digital Adoption Platforms. Grâce à leur système de guides interactifs embarqués, les Digital Adoption Platforms favorisent une meilleure rétention des utilisateurs et une adoption des logiciels durable pour une transformation digitale pérenne.