Avant de signer un contrat, il y a plusieurs étapes. Une rencontre, la définition des besoins, des réunions pour trouver les meilleures solutions, des propositions, les devis, la négociation et enfin la signature du contrat ! En ce moment avec la COVID-19, la majorité des choses se font en ligne. Il est donc important de se différencier et de réaliser des propositions intéressantes, avec le fameux effet « Wahou ». Pour cela il existe des outils comme Fresh Proposals.

Fresh Proposals permet de créer des propositions attrayantes, avec des devis interactifs pour des négociations rapides avec des signatures en ligne ! Un outil pratique pour les agences digitales, les entreprises de services, les équipes de vente etc. Fresh Proposals permet de gagner du temps dans la création de propositions avec des templates pré-conçus.

Des propositions attrayantes et complètes !

Le tableau de bord de Fresh Proposals permet d’avoir un aperçu complet des propositions, des revenus, des deals acceptés etc.

L’outil propose plusieurs templates en fonction du type de propositions à créer. Pour créer une proposition, il faut entrer diverses informations comme le nom, la date, les informations clients, la date de validité. Les templates sont entièrement personnalisables : couleurs, texte, polices, icônes, images … Plusieurs sections peuvent être ajoutées sur une proposition : budget, planning, l’approche, étude de cas…

Une personnalisation optimale pour créer une proposition unique

Une fois la proposition créée, il est possible de créer un email personnalisé afin d’envoyer la présentation au client ! Toutes les propositions créées sont sauvegardées et facilement accessibles.

Fresh Proposals fournit également une partie analytics, afin de voir combien de temps a été passé sur la proposition, combien de fois elle a été vue, les sections les plus regardées…

Fresh Proposals est un outil complet et payant. Grâce à une offre spéciale via Appsumo, il est possible d’utiliser Fresh Proposals à vie pour 49 dollars au lieu de 288 dollars. Cette offre permet à un utilisateur d’accéder à l’outil, d’avoir 30 propositions actives, un nombre illimité de clients et de templates. En fonction des besoins, d’autres offres sont proposées.

