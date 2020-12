Les stories sont the new fonctionnalité à avoir. Tous les réseaux sociaux s’en dotent, avec récemment Twitter et l’arrivée des Fleets. Sur le web, certaines entreprises les utilisent également, hors réseaux sociaux, pour mettre en avant des produits, des promotions… Le format est engageant et surtout apprécie par Google !

StorifyMe est un outil gratuit qui permet de créer et publier des expériences interactives en story. Un outil pratique pour les professionnels, mais également les particuliers pour créer des stories interactives et percutantes ! StorifyMe offre ainsi la possibilité de créer des stories sans avoir besoin de compétences en matière de conception, de codage etc. Les stories peuvent être utilisées sur le web, mais également sur LinkedIn, Shopify ou encore Instagram.

Des stories engageantes faciles à créer

StorifyMe fonctionne grâce à un éditeur en drag&drop, rendant la réalisation des stories très simples. De nombreuses options de personnalisation sont disponibles : couleurs, polices, animations… De nombreux templates sont également proposés, afin de trouver de l’inspiration ainsi que des images pour illustrer les stories ou des vidéos !

Enfin, gros avantage des stories, la possibilité d’inclure des éléments engageants, comme des sondages, un swipe up, des quiz ou encore un widget de notation etc !

Pour finir, les stories peuvent être partagées n’importe où sur le web : sur les réseaux sociaux, sur un site, par email, dans les résultats de recherche Google, bref où il est possible de publier du contenu ! StorifyMe offre également un grand nombre de tableaux de bord afin de suivre les interactions et les statistiques globales.

L’outil peut être utilisé gratuitement. Des offres payantes sont également disponibles à 29,95 dollars et 99,95 dollars, offrant un plus grand nombre de vues de stories ou encore la programmation des stories ainsi que des sondages, des quizs…

StorifyMe permet de créer du contenu interactif et permanent. En effet, en dehors des réseaux sociaux, les stories n’ont pas une durée limitée à 24 heures. Enfin, dernier avantage des stories créées via StorifyMe, le SEO pour gagner plus de trafic !