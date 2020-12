En recherche de solutions pour faire évoluer sa plateforme, TikTok s’essaye à un nouveau format de vidéos. Alors qu’à l’heure actuelle celles-ci ont une durée maximale de 60 secondes, le réseau social chinois appartenant à ByteDance s’est mis en tête de tester des vidéos pouvant aller jusqu’à 3 minutes. Un moyen pour gagner du terrain face à Instagram et YouTube ?

Un format en test sur un échantillon de créateurs

Cette nouvelle expérimentation de la part de TikTok a été repérée par Matt Navarra, un spécialiste des réseaux sociaux. Sur son compte, il a reçu une notification l’avertissant : « Vous avez un accès anticipé au téléchargement de vidéos de trois minutes sur l’application et la version web de TikTok ».

😮 TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long 🤳🏻 pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3 — Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020

Avant de se lancer dans le grand bain, TikTok a de toute évidence choisi d’essayer d’abord ce nouveau format auprès d’un échantillon sélectionné de créateurs pour voir ce qu’il pouvait en ressortir. Une stratégie courante de la part des réseaux sociaux pour tester leurs idées avant de les étendre à l’ensemble de leurs utilisateurs.

TikTok s’avance sur les terrains d’Instagram et de YouTube ?

L’arrivée des vidéos de trois minutes sur TikTok a de quoi surprendre. Si le réseau social chinois est devenu si populaire, c’est en partie, justement, grâce à ses vidéos courtes qui se consomment à vitesse grand V. Le format que l’on connaît aujourd’hui est aussi dynamique qu’addictif ; l’utilisateur n’a pas le temps de s’ennuyer, puisqu’il passe très rapidement d’un contenu à l’autre.

Les vidéos de trois minutes, elles, cassent quelque peu ce schéma puisqu’elles demandent davantage de concentration aux spectateurs, tout en espaçant au passage le geste du slide qui s’avère être un excellent moyen de créer de l’addiction chez les utilisateurs.

Parallèlement, ces vidéos plus longues sont loin d’être dénuées de sens. D’abord, parce que les créateurs de la plateforme pourraient avoir davantage de liberté créative grâce à celles-ci. Ensuite, parce qu’elles offriraient également la possibilité pour les musiciens de télécharger leurs clips directement sur la plateforme or, la musique est un élément central du succès de TikTok. In fine, cela pourrait être un excellent moyen pour gagner du terrain face à YouTube. Enfin, et de la même façon, les vidéos de trois minutes seraient également idéales pour concurrencer Instagram et ses IGTV qui, après plusieurs mois de passage à vide, connaissent désormais un succès grandissant.

Reste maintenant à savoir si ce nouveau format sera véritablement déployé auprès de l’ensemble des utilisateurs. Il n’est pas rare, en effet, que les réseaux sociaux entament des tests de fonctionnalité qui finalement, ne sont pas validées en raison de résultats peu satisfaisants.