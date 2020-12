Microsoft Teams continue d’évoluer avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités permettant d’améliorer encore davantage l’expérience utilisateur. Parmi elles, l’intégration de CarPlay qui permettra d’utiliser le service de communication collaboratif depuis sa voiture, le transfère d’appels entre les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau, ou encore une nouvelle interface d’appels qui affichera désormais en un seul endroit vos contacts, votre messagerie vocale ainsi que vos historiques d’appels.

Microsoft Teams s’invite dans votre voiture grâce au CarPlay

Les utilisateurs de Microsoft Teams l’ont longtemps demandé et c’est enfin arrivé : l’outil de communication collaboratif appartenant à la firme de Redmond prendra bientôt en charge le CarPlay. Grâce à cette intégration, il leur sera possible de lancer et répondre à des appels directement depuis leur voiture, et ainsi avoir davantage de flexibilité dans leurs échanges professionnels, même lorsqu’ils se trouvent en déplacement. Notons par ailleurs que les commandes vocales de Siri pourront être utilisées pour gérer les appels, laissant ainsi les conducteurs profiter d’un mode mains libres.

Du côté des utilisateurs Android, en revanche, l’heure est à la patience. Microsoft n’a pas encore communiqué d’informations concernant une intégration d’Android Auto, mais il semble évident que celle-ci devrait arriver prochainement.

Une interface d’appels plus complète

Au-delà de l’intégration de CarPlay, Microsoft Teams profite également de l’occasion pour faire peau neuve en dévoilant une nouvelle interface d’appels. Se voulant à la fois plus simple et plus complète, celle-ci réunit en un seul endroit vos contacts, votre messagerie vocale ainsi que votre historique d’appels.

Plus encore, Microsoft Teams permettra de transférer rapidement des appels audio et vidéo depuis un smartphone, vers un ordinateur de bureau. L’outil offrira également à ses utilisateurs la possibilité d’enregistrer leurs réunions directement sur SharePoint ou OneDrive. De toute évidence, avec l’arrivée de toutes ces nouvelles fonctionnalités, la firme de Redmond a misé sur la simplicité d’utilisation et la flexibilité pour offrir à ses utilisateurs une expérience d’utilisation plus agréable et intuitive.

Autant d’améliorations qui seront bien nécessaires si Microsoft Teams souhaite continuer sur la lancée de son excellente année 2020. Si la Covid-19 lui a été largement profitable, notamment en raison du confinement et du télétravail forcé, l’arrivée d’un vaccin pourrait tout aussi bien provoquer l’effet inverse. Son concurrent, Zoom, en a d’ailleurs fait les frais : à l’annonce du vaccin de la société pharmaceutique Pfizer, ses actions en bourse ont considérablement chuté.