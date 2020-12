Avec la période actuelle, les conditions de sécurité en ligne dont bénéficient la plupart des salariés dans leur environnement de travail sont reléguées à une problématique personnelle. Si on ne décide pas de sécuriser sa connexion, personne ne le fera pour nous.

Surfshark propose un VPN avec des fonctionnalités prévues pour répondre à la plupart des problématiques de sécurisation s’agissant de navigation sur internet. Ainsi, l’outil va protéger les utilisateurs en chiffrant leur connexion. Ce chiffrage permet d’éviter logiciels malveillants et spams ce qui sécurise les opérations bancaires en ligne.

Exit également tout ce qui touche aux trackers, donc au retargeting publicitaire basé sur vos habitudes en ligne ou encore à la collecte et à la vente des données personnelles aux annonceurs par les fournisseurs Internet.



Surfshark propose des fonctionnalités complémentaires qui vous protègent en mode “ceinture-bretelles” :

– MultiHop : Surfshark offre la possibilité de se connecter via plusieurs zones géographiques différentes simultanément ce qui densifie le masquage de l’identité et de l’empreinte ;

– Mode NoBorders : une fonctionnalité qui ouvre la possibilité d’utiliser le VPN dans des régions restreintes ;

– Surfshark alert : un outil d’alerting intelligent qui détecte les brèches en cas de fuite d’informations personnelles sur vos mots de passe et emails. Le système vérifier votre email, scaner le web et vous serez notifié en cas de pépin.

Pour quelques euros par mois, Surfsharks propose un VPN sûr pour crypter votre connexion et vous permettre de naviguer en toute sécurité. Le Black Friday est sans doute la meilleure période pour profiter d’un prix réduit !