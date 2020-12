Comme tous les ans, les utilisateurs de Spotify ont pu revivre leur année musicale grâce à une rétrospective personnalisée du temps passé sur l’application. Et en 2020 plus que jamais, le premier service de streaming musical au monde a mis le paquet sur la présentation de son outil.

Pour les abonnés premium et gratuits

Les utilisateurs ont ainsi pu se remémorer les moments passés à écouter de la musique et des podcasts sur le service. Les podcasts sont en effet devenus une véritable force pour Spotify cette année, en lui faisant gagner de nombreux abonnés. La rétrospective, baptisée Spotify Wrapped, indique le nombre de minutes écoutées, ainsi que le top 5 des artistes favoris, le genre de musique le plus écouté ou encore à quelle date vous avez entendu votre 100e chanson de l’année. Il est également possible de voir combien de morceaux vous avez ajouté à des playlists, et de jouer à un quiz ludique sur votre année musicale.

Spotify Wrapped est disponible aussi bien pour les utilisateurs premium que gratuits, mais les abonnés premium ont accès à des badges comptant comme des récompenses : le Tastemaker si vos playlists ont gagné suffisamment de nouveaux adeptes, Pioneer lorsque vous avez écouté une chanson avant qu’elle n’atteigne 50 000 écoutes et Collector quand vous avez ajouté un grand nombre de morceaux aux playlists. Par ailleurs, Spotify a concocté des playlists spéciales pour cette occasion, vous pourrez ainsi écouter votre top de l’année, ainsi qu’une seconde liste rassemblant les chansons populaires de 2020 que vous n’avez pas écoutées mais que vous pourriez apprécier en fonction de votre activité sur Spotify.

Les utilisateurs du géant du streaming aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont, quant à eux, accès à une fonctionnalité appelée On Record, il s’agit d’« une expérience de médias mixtes qui met en valeur vos meilleurs artistes de 2020 ».

Les utilisateurs d’Apple Music seraient-ils jaloux ?

Cette rétrospective est présentée sous forme de story et cela n’a rien de surprenant. Spotify a en effet commencé à tester ce format récemment : de courtes vidéos verticales et éphémères sont ainsi mises en avant dans certaines playlists et mettent en scène des artistes célèbres.

Spotify Wrapped est un véritable succès : les utilisateurs du service se sont rués sur les réseaux sociaux pour partager leurs moments forts de l’année 2020 sur Spotify. Fun fact : Apple Music est devenu un trending topic sur Twitter en réponse à cette rétrospective, avec des utilisateurs déçus de ne pas avoir accès à une fonctionnalité similaire sur leur service.