Selon l’agence de presse Reuters, plus de 40 États américains menés par New York sont sur le point d’intenter un procès à l’encontre de Facebook et ce, pas plus tard que la semaine prochaine. Il s’agira de la première fois que la firme de Mark Zuckerberg est poursuivie en justice par les États-Unis.

Les rachats de WhatsApp et d’Instagram dans le viseur

Cela corrobore les informations révélées par les médias américains depuis plusieurs semaines déjà. Le Wall Street Journal a ainsi affirmé que le réseau social devrait très prochainement faire face à des poursuites antitrust menées par le Département de la Justice américain, et l’on apprenait plus tôt en novembre que les autorités s’intéressaient particulièrement aux rachats d’Instagram et de WhatsApp, qui ont respectivement eu lieu en 2012 et 2014.

Ces acquisitions ont permis à Facebook de devenir un véritable mastodonte de la tech et des plateformes sociales tout en annihilant la concurrence, et l’entreprise jouit désormais d’une position dominante qu’elle utilise pour écraser ses rivaux. Selon les autorités, cette manière de faire met un frein à l’innovation et est préjudiciable pour les utilisateurs, qui se retrouvent avec un choix très restreint.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, va à l’encontre de ces accusations et assure qu’à l’époque de ces rachats, Instagram et WhatsApp ne figuraient pas parmi les concurrents de Facebook, et que la plateforme a permis aux deux applications de devenir des services puissants dans le monde numérique. Visiblement, cette ligne de défense ne convainc pas les autorités…

Facebook dans les pas de Google…

En 2019, le Département de la Justice et la Federal Trade Commission (FTC) ont entamé une enquête sur les géants de la tech américain, à savoir Google, Apple, Facebook et Amazon. Cela a mené à une audience historique cet été, durant laquelle les PDG des quatre entreprises ont été interrogés, puis à des poursuites à l’encontre de Google, accusé d’abuser de la position dominante de son moteur de recherche pour alimenter ses outils publicitaires. Les dates du procès se précisent d’ailleurs.

Facebook est donc en passe de devenir le deuxième géant de la Silicon Valley à être poursuivi par les autorités américaines, et il se pourrait bien qu’Amazon soit le suivant. La firme de Jeff Bezos est, elle aussi, accusée de profiter du monopole écrasant qu’exerce sa plateforme d’eCommerce.