Lorsqu’une mise à jour est faite sur un site ou une application, il est commun de recevoir un mail. Cependant, il arrive dans bien des cas, que les mails arrivent dans l’onglet « Promotions » de la boîte de réception ou bien dans les spams. Pour gagner en productivité et améliorer la collaboration, Hana Mohan a créé MagicBell. Cet outil n’est autre qu’une boîte de réception pour les notifications de flux de travail d’un produit. De cette manière, les utilisateurs sont informés en temps réel des mises à jour importantes.

L’outil qui améliore l’expérience utilisateur

Grâce à MagicBell, les clients disposent d’un moyen simple pour accéder à toutes les notifications de workflow et y donner suite rapidement. L’outil offre une synchronisation en temps réel, la gestion de l’état des notifications et une diffusion multicanal. L’outil délivre déjà plus d’un million de notifications par mois. Grâce à ce système de notifications, il est possible d’être plus concentré sur des tâches importantes, plutôt que de se concentrer sur l’envoi de notification.

Par exemple, lorsqu’un utilisateur est mentionné dans un commentaire, qu’un fichier est envoyé ou quand une demande de signature électronique est envoyée, une simple notification est envoyée.

L’utilisation de MagicBell est très simple, une fois inscrit l’interface utilisateur peut être entièrement personnalisée. Les notifications peuvent correspondre à l’image de l’entreprise, utilisée les mêmes couleurs… afin d’offrir une expérience cohérente. Ensuite, il suffit d’intégrer le code et d’utiliser l’API pour commencer à utiliser le service et donc envoyer des notifications aux utilisateurs !

Les notifications sont facilement accessibles, et peut être consultées soit via le site ou bien par courrier électronique en fonction de ses préférences. Les notifications peuvent également être suivies très simplement. Si un utilisateur a manqué plusieurs notifications, il peut les faire défiler et choisir ce sur quoi il souhaite être informé.

MagicBell est un outil gratuit jusqu’à 1000 utilisateurs. Ensuite, une offre à 79 dollars par mois est proposée et permet d’envoyer des notifications à 10 000 utilisateurs ! Une offre Entreprise est également disponible pour envoyer des notifications à un nombre illimité de personnes.