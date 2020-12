Bynder, une solution intuitive et personnalisable de digital asset management qui aide les organisations à réduire leur time to market, vient de publier un ouvrage intitulé “la gestion des ressources numériques pour les nuls”. En collaboration avec les autrices Stéphanie Diamond et Emily Kolvitz, les spécialistes de Bynder vous aident à appréhender les bases d’une solution de digital asset management et vous accompagnent dans la compréhension du fonctionnement et avantages de la gestion des ressources numériques.

Depuis plusieurs années, la transformation digitale a poussé les entreprises à concevoir des logiciels capables de simplifier la création et la distribution de Rich Media (photos, vidéos, contenus web). Le Digital Asset Management permet aux équipes d’une même entreprise de jouir de l’ensemble de ces contenus. Les professionnels du marketing s’accordent pour dire qu’un DAM (Digital Asset Management) doit réunir 10 fonctionnalités essentielles :

Ingestion : la capacité à recevoir et à télécharger des ressources puis à les manipuler.

Sécurisation : la capacité à conserver des documents en toute sécurité mais aussi à limiter l'accès à certaines ressources.

Stockage : la capacité à conserver différents types de données et leurs métadonnées.

Rendu : les ressources doivent pouvoir être converties dans d'autres formats et devenir partie intégrante du fichier original.

Enrichissement : les ressources doivent pouvoir être enrichies par l'ajout ou la modification de métadonnées ou de mesures.

Mise en relation : la capacité à tracer différentes versions et à conserver des ressources originales.

Processus : le système doit avoir un processus réglementé qui permet de conserver les ressources dans un système centralisé et de les envoyer à différents endroits.

Recherche : la capacité à faire une recherche pour retrouver et extraire des ressources.

Aperçu : la capacité à visualiser la ressource sans devoir la télécharger.

Publication : la capacité à permettre aux utilisateurs de partager ou de créer un lien avec un contenu hors du système.

Concrètement, un système de gestion des ressources numériques doit vous permettre d’améliorer l’efficacité opérationnelle de vos équipes. Un DAM minimise par exemple le risque que des documents obsolètes soient utilisés. L’idée est aussi d’augmenter la productivité du marketing : les rédacteurs et créateurs de contenus ne passeront plus leur temps à chercher les bons contenus. Vous allez aussi pouvoir réduire les coûts, car les ressources seront disponibles n’importe où et n’importe quand.

En téléchargeant cet ebook, vous découvrirez les bases d’une solution DAM et comprendrez comment votre organisation peut tirer profit de la mise en œuvre d’un système de gestion des ressources numériques.