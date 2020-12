Spotify essaie à nouveau une fonctionnalité proche des stories Instagram, a rapporté le site d’informations Engadget, le 27 novembre. Des courtes vidéos éphémères sont ainsi apparues dans certaines playlists. Derrière la caméra, des personnalités phares comme Jennifer Lopez, Kelly Clarkson ou encore Pentatonix.

À quoi ressemblent les nouvelles stories sur Spotify ?

À l’instar des stories sur Instagram, celles de Spotify prennent la forme de vidéos verticales de quelques secondes. Visibles depuis les applications Android et iOS, elles sont pour le moment publiées sur quelques playlists, notamment celle de Noël (Christmas Hit). On en trouve aussi sur une liste de morceaux de rap (Tear Drop) ou encore la version améliorée du premier album de Megan Thee Stellion (Good News). Le but ? Mettre en scène des célébrités pour donner envie d’écouter la sélection de musiques.

Spotify has stories now…. S P O T I F Y This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx — TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020

La fonctionnalité est toutefois éphémère puisqu’il s’agit seulement d’un test. Son intégration définitive ne serait pas étonnante : Spotify en est déjà à son troisième essai en la matière. En mai 2019, quelques artistes avaient pu communiquer directement avec leurs fans via les “Storyline”. Un autre test en janvier 2020 a permis cette fois-ci à des influenceurs de partager des « spotify stories » avec leurs listes de lectures publiques.

Pourquoi les stories sont-elles aussi populaires ?

Le service suédois de streaming musical n’est pas la seule entreprise à s’intéresser à ce type de contenu. Inventées en 2012 par Snapchat, les stories ont rapidement été copiées par ses concurrents : d’abord Instagram, puis Facebook, Messenger et récemment LinkedIn. Même Twitter est entré dans la danse il y a quelques jours avec les Fleets. Il faut dire que ce format répond à de nombreux critères de consommation des internautes : 1) du contenu court ; 2) le format vidéo ; 3) la créativité et 4) à la portée de tous.

Si la majorité des réseaux sociaux finissent par adopter les stories, Spotify a-t-il intérêt à suivre lui aussi la tendance ? Pour la plateforme, ce serait l’occasion de se détacher de ses concurrents en proposant du contenu inédit à ses abonnés. Contenu d’autant plus intéressant qu’il serait créé directement par les artistes. Encore faut-il que ceux-ci veuillent bien jouer le jeu. Ils sont déjà sur-sollicités sur les différents réseaux sociaux au point que certains décident de se déconnecter, à l’instar du duo BigFlo et Oli.