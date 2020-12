Avec JD Digits, JD.com entend bien rivaliser avec les plus grands géants technologiques du pays que sont Alibaba, Tencent ou encore Baidu. L’entreprise chinoise vient de dévoiler la première phase de son système d’exploitation à Xiongan, la ville du futur soutenue par le président chinois Xi Jinping.

Une plateforme qui collecte plusieurs types de données

La plateforme présentée par JD.com propose de rassembler toutes les données de la ville en un seul endroit. L’objectif est de faciliter leur partage. L’entreprise chinoise parle d’une plateforme basée sur l’intelligence artificielle et la blockchain. Ce système d’exploitation baptisé Intelligent City, a été dévoilé lors de l’événement JD Discovery organisé par l’entreprise. Au cours de cet événement, Zheng Yu, vice-président et responsable scientifique de JD Digits a expliqué comment ce système était capable de rassembler autant de données.

Zheng Yu affirme que ce système est capable de collecter des données gouvernementales traditionnelles, comme la Chine a déjà l’habitude de le faire, mais aussi des données audio, des données vidéo ainsi que des données dites « spatiotemporelles ». Le système d’exploitation de JD Digits est par exemple capable de prendre en charge des registres sur l’historique des voyages ou sur un suivi de consommation. L’ensemble des données sont combinées et doivent permettre de réaliser de futures analyses selon le vice-président de l’entreprise.

JD Digits veut anticiper les besoins de la ville du futur

Il déclare que : « à l’ère des villes intelligentes, nous avons besoin non seulement de la reconnaissance vocale et faciale, qui fonctionnent grâce à une technologie d’intelligence artificielle déjà largement utilisée, mais nous avons aussi besoin de modèles d’intelligence artificielle plus spécifiques pour créer des villes intelligentes. Ces modèles doivent permettre la prévision des flux de trafic, des alertes en cas de rassemblement de personnes ou encore l’emplacement des stations de recharge pour les véhicules électriques ».

L’une des applications proposées par ce système d’exploitation est particulièrement d’actualité. Elle est destinée à informer les services concernés des situations d’urgence potentielles. Zheng Yu prend l’exemple de la prévention et du contrôle de la pandémie de la Covid-19. Une technologie est en cours de déploiement dans la métropole de Xiongan, une ville de 5 millions d’habitants qui est censée être un modèle de ville intelligente. Cette ville est située à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Pékin.

Depuis que Xi Jinping a lancé un appel pour imaginer une ville intelligente, les géants technologiques chinois ont répondu présent. Cette ville est également l’une des premières à tester le yuan numérique, une monnaie numérique de banque centrale émise par le gouvernement chinois. De son côté, JD Digits travaille aussi sur d’autres projets de villes intelligentes dans 20 grandes villes de Chine.