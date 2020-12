1. – 92% sur Depositphotos, la banque d’images au plus de 100 millions de photos

Depositphotos est une bibliothèque de visuels qui propose plus de 100M de photos HD de qualité & autres images vectorielles pour les réseaux sociaux, un blog, un site, etc.

La plateforme offre un moteur de recherche avec pléthores de filtres (thèmes, couleurs, localisation, taille, format…).

Le deal : 92% de réduction sur les offres de la banque d’image soit 39$ au lieu de 500$ pour 100 photos/visuels/vecteurs HD utilisables à vie.

2. -80% sur Happy Scribe, le logiciel de transcription & sous-titrage vidéo & audio

Happy Scribe est une vraie belle technologie française pour transcrire, sous-titrer ou encore traduire les fichiers vidéo & audio de manière totalement automatisée.

Le deal: 80% de réduction sur Happy Scribe soit 69$ au lieu de 324$.

3. -75% sur If-So, l’outil pour afficher des contenus personnalisés et dynamiques aux visiteurs d’un site

If-So Dynamic Content est un plugin WordPress qui vous permet d’afficher du contenu dynamique aux utilisateurs en fonction de leurs termes de recherche, de leur langue, de leur géolocalisation, etc.

Le deal : Pendant le Black Friday, If-So est à 49 dollars au lieu de 199 dollars. Vous pouvez ainsi utiliser If-So sur 5 sites.

4. 80% de réduction sur FreshLMS, la plateforme complète pour créer et vendre ses formations en ligne

FreshLMS est une plateforme no-code qui vous permet de créer, personnaliser & vendre vos cours en ligne – e-learning avec gestion de landing pages et traitement des paiements.

Le deal : 99$ en achat unique au lieu de 468$ jusqu’au 30 novembre inclus.

5. 95% de réduction sur Oviond, la plateforme de reporting qui rassemble toutes les données marketing

Oviond est une plateforme numérique personnalisable qui combine et organise toutes vos données marketing (ou celles de vos clients) en dashboard avec les informations utiles et automatise le reporting.

Le deal : Pour 59$ et donc un achat à vie et non un abonnement mensuel, Oviond s’affiche pendant le Black Friday à -95%.

6. 93% de réduction sur SuiteDash, le logiciel all-in-one qui regroupe tous les outils business

Les boîtes à outils intégrées et les automatismes prédéfinis de SuiteDash vous offrent un moyen abordable et professionnel de rationaliser votre activité, de collaborer avec votre équipe, d’automatiser vos processus et de satisfaire vos clients.

Le deal : 79$ en achat unique et à vis au lieu de 1 188$.

7. -92% sur VideoPeel, l’outil de collecte, partage et gestion rapides de témoignages vidéo

VideoPeel est une plateforme user-friendly pour la collecte, la gestion et le partage de témoignages vidéo à partir d’un lieu centralisé.

Le deal : 69$ en achat unique au lieu de 828$, toutes les fonctionnalités et 50 vidéos par mois.

8. Nifty : le hub pour gérer projets, discussions et collaborer facilement

Nifty est un outil collaboratif qui permet de centraliser et gérer projets, équipes, objectifs et dossiers au sein d’une même plateforme. Nifty est une alternative à des outils comme Asana et Basecamp.

Le Deal : L’offre Single permet d’accéder à toutes les fonctionnalités citées ci-dessus, ajouter 3 membres d’équipe et profiter d’un espace de stockage de 100 GB, pour 49 dollars au lieu de 1428 dollars. Double à 98 dollars permet d’ajouter 6 membres et accéder à 200 GB de stockage. Enfin, Mutliple proposée à 147 dollars au lieu de 4284 dollars, permet à 9 membres d’utiliser l’outil et accéder à 500GB de stockage.

9. 98% de réduction sur Ideanote, la plateforme de gestion des idées

Ideanote permet de générer un espace de travail au sein de l’organisation, afin de pouvoir recueillir des idées, impliquer les bonnes personnes et mesurer l’impact. L’outil permet de lancer des “collections” d’idées autour d’une question du type “comment améliorer l’onboarding de nouveaux employés ?” ou “comment collecter des avis clients positifs ? ». Marketing, RH, Sales, R&D, peu importe le service, chaque service à son dashboard pour ses questions.

Le deal : 59$ en achat unique au lieu de 2 988$. Pour ce prix-là, vous pouvez ajouter 20 utilisateurs, customiser les dashboards, collecter en même temps 200 idées etc. 118$ en achat unique au lieu de 3 286$ avec 40 utilisateurs et les idées en illimitées. 177$ en achat unique au lieu de 3 615 pour 60 utilisateurs.

10. -91% sur MailPoet : le plugin pour créer et envoyer des newsletters sous WordPress

Mailpoet permet de créer et envoyer des e-mails depuis WordPress grâce à des modèles personnalisables plutôt réussis. Avec cet outil, vous pouvez automatiser votre message de bienvenue, un panier abandonné ou une newsletter.

Le deal : L’offre à 49$ au lieu de 499$ vous permet de gérer jusqu’à 5 000 contacts avec l’ensemble des fonctionnalités.

11. -96% sur Viral Loops, la plateforme pour créer des campagnes virales grâce au referral marketing

Viral Loops est un outil complet qui permet de créer rapidement une campagne referral et/ou de pré-lancement efficace. Différents types de campagnes sont proposées sous forme de template, comme la création d’un jeu concours sur Messenger, une waiting list pour le pré-lancement de votre startup, une campagne de referral traditionnelle…

Le Deal : 59$ en achat unique au lieu de 1500$ qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités et d’inviter jusqu’à 10 000 participants.

12. -73% sur Frase, outil alimenté par l’IA permet de répondre aux questions qu’une audience se pose

Grâce à l’IA, Frase identifie les questions que votre public se pose et crée des notes de contenu détaillées pour vous accompagner dans la création d’article ou tuto axé sur les réponses et facile à référencer sur Google. Attention, même si l’outil peut être valorisé dans une logique de recherche d’idée, il est seulement en anglais pour le moment.

Le deal : 79$ en achat unique plutôt que 469$. Pour ce prix là, vous avez accès à 30 documents tous les mois.

13. Publer, le logiciel tout-en-un pour créer, programmer et analyser tous vos messages sur les médias sociaux à -93%

Publer est un outil de management des réseaux sociaux qui vous permet de créer, programmer et analyser jusqu’à 500 messages à la fois sur tous les principaux réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google My Business, and YouTube) en mode collaboratif.

Le deal : 49$ en achat en une fois au lieu de 683$. Pour ce prix là, vous avez accès à l’ensemble des fonctionnalités, pouvez ajouter 30 comptes réseaux sociaux et travailler en mode collaboratif avec 3 utilisateurs.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.