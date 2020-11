Nous sommes à un tournant dans l’histoire du commerce mondial. La crise de la Covid-19 pousse de nombreux pays à instaurer des mesures de confinement comme c’est le cas en France. Dans un tel contexte, les commerçants de proximité ont du mal à atteindre leurs objectifs. Le e-commerce s’impose comme une solution indispensable à la survie de ces commerces pour assurer une continuité de leur activité. Voici quelques étapes à respecter pour bien choisir votre formation e-commerce.

La richesse du contenu

C’est le point le plus important : le contenu qui compose la formation que vous choisirez. Comme l’explique justement Nicolas J. Chevalier, CEO de E-Commerce Nation, une start-up à l’origine d’une formation e-commerce : “la formation Academy E-Commerce Nation propose un package de vidéos et de compétences E-Commerce pour devenir un(e) Expert(e) du E-Commerce. Chacun est libre d’aller à son rythme afin de trouver les bonnes réponses à ses problématiques pour maîtriser l’écosystème du E-Commerce de A à Z autour des bases, des stratégies de vente, des leviers d’acquisition jusqu’à l’optimisation de son écosystème e-Commerce avec les places de marchés ».

La légitimité de la structure et des intervenants

Du contenu c’est bien, mais c’est encore mieux si la formation est dispensée par une structure et des intervenants qui connaissent leur métier. Ce principe est évidemment valable pour toutes les formations disponibles sur le marché. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est préférable de vous renseigner sur la légitimité des interlocuteurs que vous aurez en face de vous. Ont-ils de l’expérience sur le domaine du e-commerce ? Sont-ils certifiés ? Avec qui ont-ils déjà travaillé ?

Les retours et avis des pairs sur la formation

Sauf si la formation e-commerce est dans sa phase de lancement, elle aura été déjà suivie par d’autres profils par le passé. Il peut être intéressant de consulter les retours d’expérience de ceux qui sont passés par là avant vous. Quel regard portent-ils sur les enseignements dispensés ? Sur la qualité des conseils ? Sur les résultats que ça leur a permis d’atteindre ?

L’accompagnement durant la formation e-commerce

Ce point est également très important. Vous choisirez très probablement une formation en ligne compte tenu de la situation si vous devez vous former au e-commerce. Les échanges avec un interlocuteur dédié conditionneront la réussite de votre apprentissage. Pour cela, la structure que vous choisirez devra proposer un accompagnement, si ce n’est sur-mesure, adapté au rythme de chacun, notamment à l’aide de ressources en ligne, ou de quizz pour tester vos connaissances au fur et à mesure de la formation. L’échange possible avec les autres apprenants est un plus qui peut permettre une meilleure collaboration et l’éclaircissement de certaines zones d’ombre.

Les possibilités de financement

En France, de nombreux dispositifs existent pour vous permettre de financer vos formations. C’est un point essentiel que vous devez prendre en compte, notamment en cette période de crise. Une grande partie des formations proposées sont finançables par plusieurs moyens. Soit grâce aux OPCO (les opérateurs de compétences), au FIF PL, à Pôle Emploi ou encore par le biais de votre entreprise. Renseignez-vous, vous avez très certainement le droit à l’une de ces aides.

Vous connaissez désormais l’ensemble des critères à prendre en compte pour bien choisir votre formation e-commerce. Désormais, c’est à vous de jouer !