Retrouvez tous les deals du Black Friday ici & ici.

Créateur de podcast, journalistes ou professionnels du marketing et de la communication le savent, transcrire un fichier audio ou vidéo et générer des sous-titres n’est pas une sinécure. C’est long, pénible et je ne connais pas grand monde qui pense avoir une grosse valeur ajoutée dans l’opération.

Avec le boom des nouveaux formats (on pense au podcast mais également à tout ce qui touche à la vidéo sur les réseaux sociaux ou même les webinars/conférences), les sous-titres deviennent une nécessité tandis que l’exploitation du contenu sous la forme écrite via transcription permet de doper sa visibilité : à l’exemple d’une interview vidéo dont les propos retranscrits permettraient d’en publier une version écrite.

Certains se reposent sur des stagiaires, alternants ou font appelle à des personnes extérieures sur des sites comme Fiverr. Des solutions technologiques existent pourtant, même si leurs performances varient et que les tarifs peuvent parfois être élevés.

La startup française Happy Scribe est une des plateformes les plus en vue de ces derniers mois. Sa technologie innovante de reconnaissance vocale transforme vos enregistrements audio en transcriptions et ajoute des sous-titres à vos vidéos. Il suffit juste d’upload un fichier audio ou vidéo et la solution s’occupe du reste !

Le résultat est téléchargeable dans différents formats comme Word ou PDF. Cet export est plutôt intéressant, car comme on le sait, le texte est important pour le référencement et l’exploitation d’un contenu podcast ou vidéo sous la forme d’un article reste un bon moyen de visibiliser ces derniers.

Côté sous-titre, Happy Scribe possède un éditeur interactif ergonomique et simple d’utilisation. L’outil va créer automatiquement des sous-titres précis et lisibles que vous pourrez facilement retravailler. La solution est plus qu’un outil qui produit un fichier de sous titres. Son algorithme va analyser la syntaxe et la construction de la phrase pour casser la partie de sous-titre au moment le plus approprié. C’est un des gros points forts du logiciel.

Enfin, l’utilisateur peut personnaliser la couleur, la police et le style des sous-titres pour que ceux-ci collent au plus près avec la personnalité de la marque.

La technologie de reconnaissance vocale est en plus de ça multilingue. Vous réalisez une interview dans une autre langue que la vôtre ? Pas de problème, Happy Scribe reconnaît plus de 120 langues et accents.

Avec le Black Friday, profitez de 80% de réduction sur Happy Scribe pour vous enlever une épine dans le pied et vous concentrer sur la création de contenu audio et vidéo !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.