Se former au e-commerce est un exercice de tous les instants. Quel que soit le niveau de compétences, l’évolution rapide des technologies, des pratiques et usages des consommateurs ou encore des meilleures techniques oblige à continuellement renouveler sa base de connaissance.

Nous vous parlions en septembre du lancement d’une plateforme moderne de formation sur le spectre large de l’e-commerce. 100% en ligne et click-to-learn, celle-ci contient 75 vidéos de 10 minutes, 30h qui permettent de monter quotidiennement en compétence avec un rythme personnalisé, car adapté aux besoins de chacun. Répartie en 4 saisons de vidéo à la demande, les thématiques explorées permettent de prendre la mesure des dernières tendances e-commerce.

Des objectifs pragmatiques et atteignables en 30h de vidéos

La start-up normande devenue le 1er web media du e-commerce en France et en Europe a pour objectif de rendre le (futur) e-commerçant en capacité de :

Définir les spécificités d’un eshop vis-à-vis des attentes de son marché ;

Mettre en ligne des produits, réaliser ses mises à jour et les mettre en avant ;

Le pilotage de son projet, de la conception à la mise en production du site e-commerce ;

Organiser la logistique d’un projet e-commerce ;

Gérer l’animation commerciale d’une boutique en ligne, maîtriser les principaux leviers webmarketing online ;

Comprendre les bases de l’architecture informatique et lier un e-commerce à d’autres solutions IT de type ERP, CRM ou PIM ;

Appliquer les dispositions légales du e-commerce et de la gestion des données (RGPD).

Pour densifier les 30 heures de vidéos de formation, de nombreux éléments et bonus sont mis à disposition des utilisateurs :

Un slack communautaire qui réunit les passionnés de e-commerce également passés par Academy E-Commerce Nation ;

Des ressources premium (modèle de business plan, tableau de bord de kpis, etc.) ;

Un rendez-vous hebdomadaire de questions-réponses ;

Un certificat de fin de formation.

Accessible à partir de 99 euros par mois sur abonnement, nous vous proposons une réduction exclusive de 30% pour le Black Friday sur la plateforme. Pour en bénéficier, il faudra vous rendre ici, remplir le formulaire pour vous inscrire et vous recevrez ensuite des codes d’accès au site Vous n’aurez plus qu’à suivre les instructions et au moment du paiement, à entrer le code promo : ECNBLACKFRIDAY30.