Octopulse offre une solution qui accompagne les entreprises dans l’ascension de leur site dans les classements de Google, avec pour objectif la 1ère page. L’objectif ? Améliorer le référencement des startups et PME.

L’entreprise propose notamment un nouvel outil d’aide à la rédaction de contenu, pour optimiser le positionnement de chaque contenu grâce à de la recommandation intelligente et multifactorielle. Structures, mots-clés, titres et sous-titres…tout est passé au crible !

« Durant de nombreuses années à travailler dans le SEO, nous avons toujours rencontré des difficultés à écrire du contenu optimisé. Aucun outil ne répondait à nos exigences. Sans jamais savoir si ce que l’on écrit va réellement avoir un impact sur son positionnement, écrire un contenu parfaitement optimisé relève souvent du casse-tête. En jonglant entre de nombreux outils tels que Keyword Planner, SEMrush, Answer the public … la rédaction de son contenu peut rapidement devenir chronophage. C’est pour ces raisons que nous avons décidé de développer la Content Machine ! » précise Simon Deboeuf, CEO d’Octopulse.

Quelles sont les fonctionnalités et à qui s’adresse la Content Machine ?

Alors, très concrètement, quelles sont les grandes features de cet outil d’aide à la rédaction et d’optimisation SEO ?

Proposition de titres et en-têtes : Les titres et en-têtes sont les éléments les plus impactants sur votre référencement, soyez assuré qu’ils seront optimisés !



Score d’optimisation : Suivez le score de votre contenu évoluer, jusqu’à dépasser celui de vos concurrents.

Analyse de concurrents : Analysez individuellement le contenu de vos concurrents.



Mots-clés pertinents : Assurez-vous de rédiger du contenu de qualité grâce à des suggestions de mot-clés ultras pertinents.

Questions fréquentes : Répondez aux questions les plus fréquemment posées par les internautes

Suggestion de synonymes : Élargissez votre champ lexical et positionnez-vous sur plus de requêtes.

S’agissant des profils qui pourraient voir leur quotidien s’améliorer grâce à cet outil, Simon Deboeuf détaille : « Nous ciblons toutes les sociétés souhaitant optimiser le positionnement de leur site/articles sur Google. L’outil convient aussi bien à de jeunes strartup en scale-up publiant 2,3 articles par mois comme le site de contenu proposant plusieurs billets par jour.

La content machine n’a pas de restriction de secteur ou d’activité et peut également être utilisée par des entrepreneurs, propriétaires de sites, des rédacteurs professionnels ou débutants ».

30% de réduction sur l’ensemble des offres de la Content Machine pendant le Black Friday

Côté pricing, accessible pour toutes les bourses le prix est dégressif en fonction du volume de contenu à optimiser tous les mois : 7€/articles pour moins de 5 contenus, puis 5€ à partir de 15 articles, 4€ pour 25 contenus ou plus etc. Bénéficiez de 30% de réduction, quel que soit votre besoin du 23 au 30 novembre inclus ! Une bonne manière de faire le premier pas de votre ascension vers les premières places sur Google !

Le deal : 30% de réduction sur l’ensemble des offres de la Content Machine pendant le Black Friday soit 7€/articles pour moins de 5 contenus, puis 5€ à partir de 15 articles, 4€ pour 25 contenus ou plus etc. Pour bénéficier de l’offre, il suffit de d’entrer le code : SIECLEDIGITAL30 !