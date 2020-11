Retrouvez tous les deals du Black Friday ici & ici.

En B2B, la porte d’entrée vers la croissance est la capacité à générer des leads, ces profils qualifiés à qui on doit démontrer la valeur de son offre (logiciel, service ou produit). Si le processus peut sembler simple à première vue, la réalité est tout autre quand il s’agit de mettre des process en place, d’optimiser et automatiser des canaux d’acquisition et plus largement d’avoir une vraie stratégie de compréhension de son tunnel de conversion.

La technologie facilite le travail des entreprises dans cette démarche et des solutions comme le logiciel Plezi s’inscrivent dans la logique d’accompagnement et d’orchestration de la stratégie d’optimisation des étapes du cycle de vente.

« Nous avons développé Plezi parce que les solutions classiques de marketing automation étaient longues à déployer et compliquées à maîtriser pour des petites équipes marketing. Nous sommes persuadés que l’on peut automatiser beaucoup de tâches du marketeur tout en gardant une communication humaine », explique Charles Dolisy, CEO.

Grâce à sa technologie, la solution adresse les problématiques des entreprises B2B (startups, PME, ETI…) et permet d’analyser et optimiser les leviers marketing les plus performants.

La Campagne Intelligente, la fonctionnalité phare de Plezi

Il s’agit d’une innovation remplaçant l’usine à gaz que peuvent souvent être les workflows, et ce, pour permettre d’emmener un contact de la découverte de l’entreprise jusqu’à l’achat du produit ou du service. Le marketeur se concentre sur ses contenus et ses messages tandis que les algorithmes de Plezi se chargent de raconter l’histoire.

Même en étant novice, la campagne intelligente va guider le marketeur en lui indiquant les contenus à créer par persona, par étape du cycle d’achat et par intérêt.

Mais alors, comment ça marche concrètement ?

On commence par apposer des tags sur l’ensemble des contenus de l’entreprise (articles de blogs et livres blancs, mais aussi demandes de démo, de contact, brochures…) qui vont servir la fonctionnalité de tracking. Chaque contenu se voit allouer un chiffre, une valeur chiffrée qui va se retrouver dans le scoring du lead.

La campagne intelligente va ensuite enregistrer l’ensemble des interactions des prospects avec les contenus de l’organisation : ouverture des mails, le type de contenu consulté, les pages que le prospect va visiter, les informations que celui fourni sur les formulaires…

La fonctionnalité de campagne intelligente va alors appréhender les contenus les plus pertinents à proposer à chaque prospect. Impossible d’envoyer deux fois le même contenu, ou un contenu au mauvais profil. En savoir plus sur la campagne intelligente.

30% de réduction sur les offres annuelles de Plezi pour le Black Friday

Du 23 au 30 novembre, vous bénéficiez de 30% de réduction sur les offres Stark et Iron de Plezi (engagement de 12 mois). Pour se faire, il vous suffit de cliquer ici et d’indiquer en message le code promo « SiecleDigital ».



La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.