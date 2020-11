Parce que la situation que nous traversons est inédite, vos actions digitales doivent forcément s’adapter en conséquence.

Ce n’est pas un choix, c’est une nécessité. Crise de la Covid-19, une deuxième période de confinement, de nombreux changements dans les habitudes de consommation, bref 2020 est décidément une année pas comme les autres. Ad4Screen organise une table ronde virtuelle le 3 décembre à 10h pour échanger sur les bonnes pratiques digitales à adopter.

À cette occasion, Ad4Screen, une agence média et marketing française 100% mobile, a réuni des professionnels de choix. Seront autour de cette table ronde virtuelle le 3 décembre prochain : Fethy Ourif, responsable acquisition chez Carrefour, Virginie Lange, Chief Datascience Officer chez Floa Bank, Julien Jemin, Business Developper App Nestor chez Maif Interface et enfin Anne-Lise Ghirardo, VP Sales chez Ad4Screen. Des acteurs complémentaires qui sauront vous éclairer sur vos problématiques digitales.

Au programme de cet événement virtuel :

L’importance de la data en temps de crise

Le CRM, ce levier de croissance si important

Comment adapter sa stratégie digitale constamment ?

Quels sont les learning 2020 que vous allez mettre en place en 2021 ?

Un événement exclusivement réservé aux annonceurs qui va vous permettre de dégager de grandes pistes de réflexion pour cette année 2021 qui se profile déjà. Une étude Forrester datant de mai 2020 montre que la crise de la Covid-19 a eu un impact fort sur le comportement d’achat des Français. On observe notamment une accélération du passage à une consommation basée sur les valeurs. Concrètement, cela signifie que la défiance envers toute démarche d’engagement sociétal qui ne serait pas perçue comme authentique augmente fortement. Voilà une donnée que les entreprises doivent par exemple prendre en compte pour écrire leur stratégie 2021.

Parmi les autres leviers à explorer, celui de l’app mobile. 75% des français sont équipés d’un smartphone et nous consacrons 89% de notre temps à la navigation au sein des apps. Par ailleurs, nous savons que le parcours d’achat démarre le plus souvent au sein d’une application et que la recherche de produits y est courante. Voilà un constat sur lequel les entreprises doivent se baser pour développer leur stratégie digitale 2021. Vous découvrirez tout cela en détail au cours de la table ronde du 3 décembre 2020 à 10h.