En 2020, tout se passe sur le web, c’est un secret de polichinelle. En cette fin d’année, période où les consommateurs sont généralement plus actifs en raison de la période des fêtes, Ad4Screen, vous propose un webinar le 1er décembre à 10h, pour découvrir comment optimiser vos conversions sur mobile. Émile Arriat, directeur commercial d’Ad4Screen, une agence média et marketing française 100% mobile, sera accompagné d’Emmanuelle Asseraf, Head of Agency chez Snapchat, pour vous présenter les nouveaux formats du réseau social et les best cases.

Un bon moyen d’avoir une vision claire sur ce qui peut être fait sur le réseau social !

Au fil des années Snapchat propose de plus en plus de fonctionnalités pour les marques. En juillet de cette année, le réseau social a par exemple annoncé le lancement de Brand Profiles : un nouveau format en version bêta pour permettre aux marques de mettre en avant leurs contenus.

Snapchat estime que ces nouveaux profils doivent permettre aux professionnels : “d’héberger leurs Lenses en réalité augmentée pour que tout Snapchatter puisse les (re)découvrir et les revisiter à tout moment”.

Un bon moyen d’optimiser vos conversions ? Vous le découvrirez le mardi 1er décembre à 10h. Quand on sait que 65% des parcours d’achat commencent sur mobile, on comprend l’intérêt de développer sa présence et de mettre en place des outils pour favoriser les conversions depuis ce device. En France, nous sommes 75% à être équipés d’un smartphone et quand nous l’utilisons, nous allouons 87% de notre temps aux applications mobiles. Des chiffres qui ne sont pas anodins, vous le verrez au cours de ce webinar.

Voici le programme qui vous attend le 1er décembre à 10h :

Les répercussions de la Covid-19 sur le marché mobile

Les changements à prendre en compte sur iOS 14

Les nouveaux formats Snapchat

Les best cases Snapchat

Ce webinar est exclusivement réservé aux annonceurs désireux de découvrir de nouvelles techniques pour améliorer leurs conversions sur mobile. Un temps d’échange pour trouver des alternatives à votre stratégie actuelle, ou la renforcer. Les experts d’Ad4Screen prendront le temps de répondre à vos questions à l’issue de ce webinar. Pensez à vous inscrire pour profiter des conseils de Snapchat et améliorer les taux de conversion de votre marque. À mardi !