C’est ce mardi 24 novembre 2020, et après plusieurs mois de rumeurs, que Twitter a enfin confirmé le retour du processus de certification des comptes pour le début de l’année 2021. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs du réseau social qui, depuis plus de trois ans, attendent avec impatience (et frustration) de pouvoir obtenir leur fameux badge bleu.

La certification fait son grand retour sur Twitter

Au mois de juin 2020, la chercheuse Jane Manchun Wong avait découvert que Twitter préparait le retour de la certification des comptes. Une nouvelle qui avait évidemment fait le bonheur des Twittos, mais qui n’avait pas été confirmée dès lors par la plateforme. Après plusieurs mois de silence à ce sujet, c’est enfin officiel : le processus d’authentification des comptes va bel et bien reprendre et ce, dès le début d’année 2021.

Toutefois, le réseau social ne veut pas reproduire les erreurs du passé. Rappelons que si la certification a été mise en pause durant tout ce temps, c’est notamment parce qu’elle soulevait de vives critiques à l’encontre de Twitter, notamment quant à la certification de comptes appartenant à personnalités controversées et/ou présentant des tweets polémiques, racistes et haineux. Le manque de transparence quant au fait de savoir quels comptes étaient éligibles (ou non) à la certification avait également soulevé la colère de nombreux Twittos.

L’oiseau bleu demande de l’aide à ses utilisateurs

C’est pourquoi, avant de remettre en place le processus de certification, Twitter demande de l’aide à ses utilisateurs. L’objectif : mettre en place une charte plus transparente, juste et équitable. Sur son blog, le réseau social explique ainsi : « Cette charte (…) définira ce que signifie la certification, qui peut en bénéficier et pourquoi certains comptes pourraient la perdre, afin de garantir un processus plus équitable ».

Pour l’heure, Twitter a identifié six types de comptes qui pourraient avoir droit à la certification : les comptes gouvernementaux, les comptes appartenant à des entreprises, des marques ou des organisations à but non-lucratif, les comptes de médias d’actualités, les comptes du domaine du divertissement, ceux appartenant à l’univers du sport et enfin, ceux « d’activistes autres personnalités influentes ». Le réseau social précise également que pour recevoir le fameux badge bleu tant convoité, les comptes devront être « notables et actifs ».

Comme nous l’avons précédemment souligné, ces guidelines en sont encore au stade de brouillon puisque Twitter attend des retours de la part de sa communauté pour préciser et améliorer celles-ci. S’ils souhaitent donner leur avis, les utilisateurs auront jusqu’au 8 décembre 2020 pour répondre une enquête mise en place par la plateforme, mais aussi pour tweeter leurs suggestions avec le hashtag #VerificationFeedback. Après cette date, Twitter analysera les retours formulés par ses utilisateurs afin de présenter une charte finale dès le 17 décembre 2020.