C’est dans la plus grande discrétion que Snap, maison-mère de Snapchat, a racheté Voisey, une app musicale qui se présente comme étant « la meilleure application jamais conçue pour les chanteurs et les rappeurs ». Une acquisition qui démontre une nouvelle fois que le petit fantôme cherche à investir dans la musique pour réussir à concurrencer son plus grand rival actuel, TikTok.

Voisey, une app à destination des musiciens

Voisey est une application britannique fondée en 2018 qui met la musique à l’honneur et qui n’est pas sans rappeler le fonctionnement de TikTok. D’un côté, les musiciens pourront y publier leurs créations instrumentales (classées par différents genres) et de l’autre, les chanteurs et rappeurs pourront poser leur voix dessus en y ajoutant, s’ils le souhaitent, des filtres audio. Parmi eux, l’auto-tune, l’effet chorale ou même l’effet Billie Eilish qui permettra à l’utilisateur d’imiter les particularités de la voix de la chanteuse du même nom.

Par ailleurs, les publications prennent la forme de courtes vidéos verticales de 60 secondes maximum. Comme sur TikTok, celles-ci peuvent être commentées, partagées, likées et il est également possible d’y répondre à travers une fonctionnalité « duo ». De toute évidence, l’interaction et l’engagement sont au coeur du fonctionnement de Voisey, faisant de cette application un véritable réseau social dans lequel la musique est utilisée comme pierre angulaire. Une formule payante puisque selon les estimations de PitchBook, Voisey est aujourd’hui évaluée à 3 millions de dollars.

Snap fait monter le son

Manifestement, le succès de Voisey a attiré l’attention de Snap. Au début du mois de novembre, la maison-mère du petit fantôme aurait, en effet, fait l’acquisition de l’application musicale dans la plus grande discrétion. Ce rachat a été repéré par Business Insider US qui, en analysant un certain nombre de documents, a remarqué que l’adresse de Voisey au Royaume-Uni a été changée pour celle du bureau de Snap à Londres. Une information confirmée officieusement par une source proche de la société, mais que Snap et Voisey ont refusé de commenter pour l’heure.

Si les termes de cette acquisition demeurent secrets, on peut d’ores et déjà affirmer que celle-ci présage une vague de nouvelles fonctionnalités au sein de Snapchat. Elle s’inscrit également dans la stratégie du petit fantôme qui consiste à mettre les bouchées doubles dans le domaine musical pour ne pas se laisser distancer davantage par TikTok qui a déjà passé le cap des 2 milliards de téléchargements. Rappelons que déjà au mois d’août 2020, le réseau social au fantôme lançait une fonctionnalité permettant à ses utilisateurs d’ajouter de la musique aux vidéos enregistrées.