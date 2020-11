Au quotidien et pour communiquer avec votre audience, il est très probable que vous envoyez des newsletters. Nombreux sont ceux à passer par des services comme MailChimp. Si votre site est sous WordPress, laissez-moi vous présenter un outil très pratique ! MailPoet est un plugin qui permet de créer et d’envoyer des newsletters via WordPress. Découvrons ci-dessous, le fonctionnement de chacun des onglets de MailPoet.

MailPoet propose des templates d’emails personnalisables

Dans un premier temps, il faut télécharger le plugin ou bien installer l’extension directement dans WordPress. Une fois installé, divers onglets sont disponibles.

Newsletter : vous permet de créer et gérer vos newsletters, mails de bienvenue et les mails automatisés WooCommerce. MailPoet met à disposition 50 template mobile-friendly et HTML gratuits pour créer vos mails. Ces derniers peuvent concerner un premier achat, un panier d’achat abandonnée, un mail de bienvenue… Il est également possible de créer des mails from scratch.

La création de mail via MailPoet est très simple et fonctionne en drag & drop. Insérez des colonnes, des images, éditez le texte, les couleurs et les boutons de vos réseaux sociaux. Une fois votre mail construit, envoyez un mail test ou bien prévisualisez la newsletter dans le navigateur ou sur mobile.

De plus, en fonction des actions d’un utilisateur, des mails automatiques peuvent être envoyés, comme lorsqu’un internaute s’abonne à votre newsletter, réalise un achat etc.

Avec MailPoet, vous avez également la possibilité de créer des formulaires. La création de ces derniers est très simple et vous pouvez par exemple créer un formulaire d’inscription à votre newsletter.

L’onglet abonnés, vous permet de voir tous vos abonnés et leurs statuts, ainsi que la liste à laquelle ils appartiennent. Il est tout à fait possible d’importer vos abonnés dans MailPoet via un fichier ou bien via MailChimp

L’onglet Listes lui permet de gérer vos listes et mettre à jour vos segments. MailPoet propose d’ailleurs un paramètre intéressant dans ses réglages. Rendez-vous dans les réglages du plugin pour activer la désincription automatique pour les abonnés inactifs (après 3, 6 ou 12 mois en fonction de la fréquence d’achat). De cette manière vous gardez les listes à jour avec une audience engagée !

MailPoet : un outil pratique à petit prix !

Mis en avant sur Appsumo pour le Black Friday et affichant une promotion de -91%, MailPoet est ainsi accessible à vie à partir de 49 dollars.

L’offre Single à 49 dollars au lieu de 4 999 dollars, permet de gérer 5 000 abonnés par site

Double à 98 dollars au lieu de 599 dollars, double le chiffre des abonnés à 10 000

Enfin, Multiple permet de gérer un total de 15 000 abonnés via un paiement unique de 147 dollars

Un outil pratique, qui permet d’envoyer des mails directement depuis WordPress et de créer des campagnes originales !