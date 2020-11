Retrouvez tous les deals du Black Friday ici & ici.

Lorsque l’on se balade sur un site il y a deux possibilités. Le contenu est pertinent et correspond à nos attentes, soit le contenu ne nous parle pas et on se demande bien pourquoi on a atterri là. Dans la première option, c’est en général grâce au contenu dynamique, affiché en fonction du profil du visiteur. Afin que le contenu parle aux utilisateurs, dès qu’ils arrivent sur un site, le contenu dynamique est à mettre en place ! Pour cela je vous propose de découvrir, le plugin WordPress : If-So.

Du contenu sur mesure pour les visiteurs

If-So est un plugin WordPress, qui ne demande aucune connaissance en code et adapte le contenu d’un site en fonction du profil et des interactions d’un visiteur. Un outil qui permet aux personnes disposant d’un site, aux agences marketing d’offrir le bon contenu au bon moment, tout en optimisant les conversions.

L’utilisation de If-So est très simple. Il faut dans un premier temps, définir différentes conditions comme : la localisation, les pages visitées, le fuseau horaire, les termes de recherche de l’utilisateur ou encore la langue du visiteur.

En fonction de chaque condition, il faut ensuite mettre en place le contenu approprié, modifier ou ajouter quelques mots dans les bannières, personnaliser les call to action du site. Les CTA peuvent être modifiés en fonction de l’heure de la journée et des horaires d’ouverture d’une entreprise.

Une fois cela mis en place, il suffit de copier le code sur le site en question et analyser les résultats et réaliser des modifications, afin d’optimiser le contenu. If-So propose des statistiques permettant de comparer les différentes versions mises en place et voir sur laquelle il y a eu le plus de conversions. Pour obtenir plus d’informations sur les conversions, il est possible d’intégrer Google Analytics.

If-So, offre la possibilité de pousser le bon contenu au bon utilisateur. Avec ce plugin, il est possible de modifier n’importe quelle page, même les menus et créer autant de versions d’un contenu que la segmentation du visitorat ne l’impose.

Il est aussi possible de segmenter les audiences, en différents segments afin de montrer à ces groupes un contenu spécifique. Par exemple, on peut regrouper dans le même groupe, les personnes ayant commencé un essai gratuit, mais pas encore acheté et leur proposer une remise de 20%.

Le plugin If-so prend également en compte, les pages que le visiteur a déjà consultées.

Un accès à vie à If-So pour moins de 50 dollars

If-So est un plugin payant. Actuellement mis en avant sur Appsumo poendant le Black Friday, l’outil peut être acheté en une fois, en profitant d’une remise avantageuse de -75% ! 3 offres sont ainsi proposées :

Single à 49 dollars au lieu de 199 dollars. Vous pouvez ainsi utiliser If-So sur 5 sites, et obtenez la géolocalisation de 10 000 sessions mensuelles.

Double est proposé à 98 dollars et non 497 dollars. Cette offre vous permet d’utiliser If-So sur 15 sites et avoir accès à la géolocalisation 20 000 sessions mensuelles.

Multiple permet d’utiliser If-So sur 100 sites et est proposé à 147 dollars au lieu de 993 dollars.

