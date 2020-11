La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) affiche sans équivoque son mécontentement concernant la possible activation des antennes 5G près des aéroports en France. Les opérateurs français ont formulé leur demande de mise en route de plus d’une dizaine d’antennes 5G près des aéroports. Toutefois, la DGAC craint que les antennes 5G gênent la bonne conduite des systèmes de guidage des avions, selon les informations obtenues par les Echos. À l’heure actuelle, Orange possède 353 antennes à travers l’hexagone, Bouygues Telecom en compte 73, tandis que SFR 54, et 9 antennes 5G pour Free Mobile.

La DGAC met en garde les opérateurs français

Quelques mois après le discours d’Emmanuel Macron certifiant que la France allait “prendre le tournant de la 5G”, la DGAC met aujourd’hui en garde les opérateurs français quant au risque d’interférence des antennes 5G avec les radioaltimètres, outil qui aide les pilotes à mesurer la “hauteur d’un d’un aéronef par rapport au sol ou la surface de l’eau”.

L’agence nationale des fréquences (ANFR) confirme travailler de concert avec la DGAC afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de perturbation causée par des antennes 5G. Des analyses techniques sont en cours pour répondre aux interrogations persistantes. Toutefois, l’ANFR certifie que la 5G ne sera pas exclue dans l’enceinte des aéroports, bien que son installation définitive pourrait être retardée.

Les opérateurs offensés

Alors que les opérateurs français ont déboursé des sommes astronomiques pour déployer leurs antennes 5G, notamment aux abords des aéroports, l’aviation civile les défie en les menaçant de délocaliser les antennes. Seules les analyses techniques pourraient éventuellement donner un feu vert aux opérateurs, qui n’hésiteraient pas à réclamer une indemnisation en cas de relocalisation.

Les récalcitrants de la 5G, dont font partie plusieurs maires de grandes métropoles de France, ont vivement dénoncé les mauvaises décisions, sans consultation approfondie, sur cette nouvelle technologie qu’est la 5G. Pas de quoi ralentir les opérateurs, puisque Bouygues Telecom a assuré lancer sa couverture 5G dès le 1er décembre en France, alors que l’opérateur le plus populaire de France, Orange, a déjà activé son réseau 5G depuis le 18 novembre 2020.