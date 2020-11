Le télétravail et la distanciation sociale qui se sont imposés depuis le début de la crise du Covid-19 ont obligé les organisations à s’adapter très rapidement à cette nouvelle donne. Les outils collaboratifs proposés par des entreprises innovantes deviennent indispensables pour s’adapter à ce nouveau paradigme du monde du travail, marqué par l’essor des réunions hybrides qui associent employés, clients et fournisseurs, qu’ils soient au bureau ou à distance.

La salle de réunion a elle aussi dû être repensée pour que les usages se mettent en conformité avec les exigences sanitaires et réglementaires en vigueur. Bienvenue à l’ère de la salle de réunion collaborative, sans fil et connectée qui surprend par sa simplicité en mettant fin aux problèmes techniques.

Selon le directeur général de Videlio, intégrateur de solutions et services audiovisuels « nous avons gagné 5 ans dans la vitesse d’adoption de la technologie chez les utilisateurs. Cela signifie qu’ils sont devenus indispensables, partout et à tout moment : home office, mobilité, salle de réunion, Huddle rooms… avec 2 leitmotivs : simplicité maximum et contacts minimum.”

Découvrez le retour d’expérience du DG de Videlio, Guillaume du Roure, à la fois client et partenaire stratégique historique de Barco depuis plusieurs années.

Une solution plébiscitée pour le travailleur hybride, nouvelle clé de voûte de l’entreprise

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le télétravail est presque devenu la norme pour des millions de travailleurs. Cette évolution rapide du monde du travail a fortement accéléré le recours aux technologies de communication. Parmi elles, les solutions les plus fiables, simples et innovantes ont été plébiscitées.

L’explosion de l’usage des outils collaboratifs pendant le confinement a provoqué, en parallèle du passage forcé au télétravail dans les entreprises, une grande diversification des applications utilisées. Tout ne s’est pas toujours passé comme prévu au moment de la mise en place du travail à distance, entre difficultés d’utilisation des outils, problèmes de connexion et méconnaissance des solutions.

Le souhait d’une plus grande flexibilité dans les modes de travail pour les équipes n’est pas nouveau. Mais la crise sanitaire inédite a incontestablement joué un rôle d’accélérateur, de déclic. En quelques jours, les entreprises ont dû se réinventer afin de permettre à leurs employés comme à leurs clients d’être en mesure de poursuivre leur collaboration sans sacrifier leur sécurité et la productivité. Ces derniers mois, le passage à un mode de travail hybride n’était donc plus théorique mais nécessaire.

Nabil Boujri, Directeur grands comptes Channel chez Barco, précise l’usage de ClickShare Conference dans cette nouvelle organisation du travail : « Au quotidien, cela signifie qu’un collaborateur peut utiliser toutes les plateformes collaboratives (Microsoft, Zoom, Google, Cisco entre autres) dans les salles de réunion équipées sur un mode BYOM, Bring Your Own Meeting : j’apporte ma réunion collaborative avec mon PC.”

ClickShare Conference, une technologie de présentation et de conférence sans fil qui permet des interactions libres et naturelles

Barco propose des solutions de visualisation et de collaboration innovantes aux entreprises pour les aider à tisser des liens avec leurs collaborateurs comme avec leurs clients. Dernière technologie en date, ClickShare Conference, une solution qui a pour ambition de révolutionner l’architecture des salles de réunion grâce une technologie sans fil et facile d’utilisation. Il permet ainsi de partager des applications comme Teams ou Zoom depuis n’importe quel appareil sur l’écran d’une salle de réunion, sans fil et se connecte aux haut-parleurs et à la caméra de la salle pour des réunions hybrides plus engagées.

ClickShare Conference a été lancé en 2020 pour ajouter de la conférence à la simple présentation. Il s’agit d’une nouvelle gamme (CX-20, CX-30 et CX-50) qui devient le point central de la salle de réunion collaborative sans fil, le renouveau de la salle de réunion traditionnelle dans une période où le présentiel devient une exception.

La gamme accompagne ainsi l’explosion de l’utilisation des outils collaboratifs dans

l’entreprise en améliorant la qualité des échanges et de la communication.

Investir dans les technologies collaboratives, un des leviers clés pour la reprise économique

ClickShare Conference et l’écosystème des technologies collaboratives participent à la reprise de l’économie dans un monde qui doit encore s’adapter au quotidien aux nouvelles règles sanitaires. ClickShare Conference participe à ce besoin essentiel de flexibilité . Selon Nabil Boujri « elles constituent un vrai facteur de croissance puisqu’elles encouragent les sociétés à s’équiper pour accompagner les nouveaux usages des collaborateurs.”

Au cœur de cette période marquée par un haut niveau d’incertitude, ces technologies et ces outils ont prouvé leur efficacité pour accroître efficacement la productivité et la capacité d’adaptation des entreprises.

La forte croissance (à 3 chiffres pour certains) des outils collaboratifs est une réponse directe à la crise du Covid-19 et aux mesures prises pour endiguer la pandémie. Nul doute que le travail à distance, les rendez-vous en visioconférence et les conférences live vont se poursuivre au cours des prochains mois et que la culture du présentiel telle que nous l’avons connue auparavant est bel et bien de l’histoire ancienne.