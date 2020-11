Retrouvez tous les deals du Black Friday ici & ici.

Si l’année que nous traversons est, convenons-en, assez infecte, ça a au moins le mérite de mettre un 6 mètres dans la fourmilière de la transformation digitale et on découvre, ô miracle!, qu’il n’y a pas forcément besoin d’être en présentiel pour échanger, s’informer et plus globalement avancer dans ses projets.

La formation est l’archétype des domaines où la technologie refaçonne les méthodes, l’expérience client, les formats ou encore les échanges. Avec les confinements qui s’enchaînent et la distanciation sociale, les pratiques et usages évoluent tandis que le besoin de monter en compétences s’accentue. Le temps des formations en ligne ou du e-learning est venu et les outils qui permettent de gérer celles-ci de bout en bout arrivent à maturité. La plateforme de formation all-in one FreshLMS est l’une d’entre-elles et offre pendant la semaine du Black Friday une giga promotion de -80%.

Des fonctionnalités modernes, intuitives et pratiques pour gérer sa ou ses formations

L’utilisateur peut aisément upload ou embed tout type de format (vidéo, audio ou document) tout en structurant le contenu de formation en chapitre, partie ou modules pour rythmer les sessions d’apprentissage.

Tout est customisable en matière de personnalisation (landing page, login, page d’inscription…) avec évidemment la possibilité de personnaliser le domaine (pour chaque formation).

Fonctionnalité plutôt intéressante, FreshLMS offre la possibilité de mettre en place des tests, des quizz et des évaluations directement intégrés dans la plateforme ou encore de délivrer des certificats.

L’outil est évidemment doté de fonctionnalités analytics, que ce soit en matière de statistiques d’utilisation et d’engagement sur vos formations, ou encore du monitoring des paiements et des recettes.

Enfin, la gestion des paiements intègre des solutions comme Stripe ou Paypal et bénéficie de connectivité avec des plateformes comme HubSpot, Mailchimp, ou Zapier.

Enfin, si l’interface de FreshLMS est en anglais, tout est modifiable par défaut (texte, boutons, liens de navigation, notifications) et vous pouvez donc tout passer en français.

