Retrouvez tous les deals du Black Friday ici & ici.

Quel que soit le secteur d’activité, éditeurs de logiciels, professionnels de l’immobilier du droit ou de l’assurance, de la santé…la signature de documents est au centre des actions menées. Valider, clôturer et signer tous les documents dont on a besoin pour mener son activité engendre des workflows complexes. Dans un contexte actuel difficile, l’importance et la nécessité de la digitalisation des processus deviennent toujours plus centraux.

Yousign, solution de signature électronique qui compte des clients comme Generali, Konbini, Century 21 ou PMU, propose aujourd’hui une expérience fluide, fiable, sécurisée aux organisations dans leurs relations avec leurs collaborateurs, partenaires et clients, pour les libérer du papier et des contraintes associées (gestion chronophage, coût du stockage, faible fiabilité et source d’erreurs).

“Nous avons créé Yousign avec la volonté de simplifier le quotidien des professionnels et de leurs clients. Plus de 4000 entreprises en Europe nous font confiance, ce qui représente plusieurs millions de personnes par mois, qui signent en quelques clics des documents. L’année très compliquée que nous vivons pousse les entreprises, petites ou grandes à accélérer leur évolution, je pense que c’est le moment de sauter le pas et de se libérer des contraintes liées au papier, une fois pour toutes.”

Luc Pallavidino – CEO Yousign

Des fonctionnalités riches qui répondent à des cas d’usage concrets

Yousign accompagne les différents services des organisations pour simplifier processus et workflow : les commerciaux peuvent faire signer leurs propositions plus facilement, les RH intègrent plus efficacement les nouveaux collaborateurs, les achats voient leurs contrats approuvés de manière plus fluide tandis que les DSI peuvent sécuriser les usages de leur équipe.

Yousign propose des fonctionnalités qui s’adaptent aux besoins des organisations :

Des workflows de validation et de signature : Yousign offre une gestion des flux automatisés de relecture, validation et signature des documents ;

Des templates de procédures de signature : les utilisateurs peuvent créer des modèles de signature de procédure paramétrable

Possibilité de rappels automatiques : relances automatiques et personnalisées pour chaque document à signer ;

Un système d’authentification forte des signataires : systèmes d’authentification variés et sécurisés pour garantir l’identité des signataires

Des champs avancés : l’ajout de champs avancés et personnalisés pour compléter la signature du document (textes, mentions, informations de contact, dates) ;

Un dossier de preuve horodaté : fonctionnalité de conservation sécurisée et traçabilité de toutes les informations de la signature d’un document ;

Le stockage sécurisé des documents : un stockage chiffré et sécurisé des documents de la procédure de signature ;

Un carnet de contacts : la gestion des contacts se fait directement dans l’application ;

Des workspaces : une gestion d’espaces de travail étanches dédiés à chaque équipe

Une offre exclusive de -30% durant la semaine du Black Friday

La dématérialisation ainsi que la transformation digitale des entreprises sont au cœur des problématiques des entreprises actuellement. C’est en ce sens que nous souhaitions vous proposer un outil comme Yousign dans notre sélection de solutions durant le Black Friday avec à la clé une forte réduction sur leurs offres.

En exclusivité pour Siècle Digital, si vous souscrivez à une des offres Application (Business et Corporate) ou API (Basic, Premium et Ultimate) de Yousign entre le 23 et le 30 novembre (inclus), vous bénéficiez d’une remise de 30% !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.