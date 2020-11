Retrouvez tous les deals du Black Friday ici & ici.

Les agents conversationnels ou chatbot sont multi-usages et permettent de gagner du temps en automatisant, 24h/24 et week-end, des réponses à des questions qui ont une faible valeur ajoutée, tout en important un service supplémentaire aux utilisateurs ou clients.

On estime que 80 % des questions posées à un service client sont récurrentes : c’est là qu’un chatbot trouve toute son utilité, pour répondre, n’importe quand, à des questions simples. Botnation est un des acteurs de ce marché et a pensé son produit pour rendre l’IA accessible au plus grand nombre.

Avec des clients comme le FC Nantes, Cdiscount, Kusmi Tea ou encore Happn et plus de 10 millions d’utilisateurs qui échangent avec des chatbots issus de sa technologie, Botnation présente un certain nombre d’arguments !

Une solution de chatbot accessible, inclusive avec un pricing plutôt fair

“100% de la technologie Botnation est indépendante et réalisée par notre équipe en France. Notre outil n’est pas destiné aux développeurs, mais peut être pris en main même par ceux qui ne maîtrisent pas le code ni la programmation. Il est très visuel et se présente sous forme de briques à paramétrer avant que nos algorithmes les transforment en agent conversationnel”, précise Emmanuel Françoise, CEO et cofondateur de Botnation.

La plateforme propose de nombreux modèles de chatbots et se pense comme le “Wordpress” de l’agent conversationnel. Les organisations peuvent ainsi créer gratuitement leur chatbot et Botnation n’est rémunéré que lorsque ces derniers sont réellement utilisés.

Emmanuel Françoise détaille : “Les chatbots peuvent être installés sur des sites web ou mobile, pages Facebook, application mobile, comptes Messenger, sur Whatsapp (en test en ce moment !), sites WordPress, boutiques Shopify ou Prestashop etc… Une “escalade vers l’humain” est incluse ainsi que de nombreux connecteurs pour que le chatbot communique facilement avec vos autres solutions (CRM, Newsletters SendinBlue ou Mailchimp, Zapier etc…)”.

Botnation offre un certain nombre d’avantages à ces utilisateurs. Ainsi :

– L’inscription est gratuite ;

– La plateforme est simple d’utilisation ;

– Il existe de nombreux templates – modèles gratuits ;

– L’utilisateur peut s’appuyer sur des tutoriels interactifs, bénéficie d’aide en lignes ainsi que de vidéos explicatives ;

– Celui-ci peut tester autant de chatbot qu’il le désire ;

– Botnation possède de nombreuses intégrations (Salesforce, iAdvize, Gmail, Google Sheets, Mailgun, Dashbot.io et Chatbase) et facilite la connectivité via API tout en facilitant le liant avec des connecteurs comme Zapier ou IFTTT ;

– Une équipe française et un support local.

Botnation est donc un outil accessible offrant toutes les features pour créer et mener à bien son projet de chatbot. Vous bénéficiez de -30% sur toutes les offres en ligne (Expert et Elite) et sans engagement grâce au code SIECLE30.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.