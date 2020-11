Retrouvez tous les deals du Black Friday ici & ici.

Les agences digitales et SEO connaissent l’importance de la technologie dans leur capacité à délivrer la bonne stratégie SEO et les bons contenus à leurs clients.

Quand on interroge les professionnels, des noms reviennent, dont SEOQuantum, largement plébiscité par la profession.

La solution a été conçue comme un chapelet d’outils de content marketing pour optimiser le SEO. “La plateforme a été développée quand je dirigeais une agence de développement web et de seo pour les chefs de projet, seo et rédacteurs afin de maximiser l’impact de la création de contenus pour nos clients et leur visite tout en maximisant en interne le ROI sur le temps de travail des consultants” évoque Anthony Techer, Fondateur de SEOQuantum.

Les fonctionnalités phares de SEOQuantum

La plateforme SEOQuantum regroupe 3 outils SEO qui visent à simplifier les tâches des agences digitales et/ou SEO et des consultants.

L’utilisateur peut saisir son thème, son sujet dans une barre de recherche et SEOQuantum va aller étudier la SERP(search engine result page), autrement dit crawler et récupérer du contenu, analyser la sémantique de chacun de ces derniers pour éditer un rapport.

Chacun de ces rapports permet de rédiger un contenu qui soit holistique cohérent avec la logique de Google de mettre en avant les articles les plus complets possible répondant à l’intention des internautes.

En quelque seconde, l’outil propose un guide rédactionnel téléchargeable et directement activable. Ce guide contient l’ensemble des éléments nécessaires pour produire le contenu le plus optimal pour les moteurs de recherches (Balise H1…nombre de mots, Top termes et volume associé, contexte d’utilisation, suggestion de structure du contenu, les questions relatives à la thématique que se posent les internautes…).

En sus de ce guide, l’outil d’analyse sémantique propose d’optimiser des contenus déjà existants sur la thématique abordée (en copier/coller ou en saisissant l’url) et faire des recommandations sur le texte (longueur, champ lexical et sémantique, questions, cocon sémantique…).

Synchronisation avec la Google Search Console

Dernières features en date implémentée et très demandée par les utilisateurs, l’intégration des données de la Google Search Console pour réaliser :

De la découverte de nouvelles opportunités de gain de trafic Un suivi des performances de l’optimisation des contenus dans le temps (évolution de la position moyenne, des clics, des impressions…)

La promesse ? “Obtenez en 3 clics seulement, LA liste de recommandations sémantiques et de maillage qui fait progresser votre site”. L’outil va analyser des centaines de pages en quelques minutes automatiquement pour vous délivrer un tableau de bord avec les principaux éléments actionnables / quick wins pour améliorer vos performances.

Le dernier outil repose sur le regroupement optimal de mots-clés pour construire la structure d’un site web performant. SEOQuantum va faire le travail de manière automatique en vous délivre l’analyse (matrice, statistiques et audit de site).

Un outil complet qui repose sur trois piliers pour gagner du temps, optimiser la visibilité sur les contenus produits pour les clients et proposer une stratégie de contenu robuste.

