L’IA, ou l’intelligence artificielle, peut être utile dans différents domaines mais dans le monde du marketing en particulier, elle permet de traiter une importante quantité de données pour, en général, mieux prospecter et mieux vendre. De nombreux marketeurs ont en effet compris que l’IA constitue un atout potentiel pour atteindre différents objectifs marketing, et ce en un temps record.

L’IA en quelques mots

L’IA pour Intelligence Artificielle, désigne l’ensemble des concepts, théories et technologies qui peuvent imiter ou compléter l’intelligence humaine. Son but est de pouvoir confectionner des algorithmes et des programmes capables de réaliser les mêmes tâches que ceux-ci.

Ce qu’il faut savoir sur l’IA

Le terme IA a vu le jour vers le milieu du XXème siècle. Cependant, cette notion a fait son apparition pratiquement avec la création des premiers ordinateurs. En faisant appel à l’IA, les hommes s’attendent à ce que celle-ci soit capable de raisonner comme il faut, de traiter une masse importante de données, d’analyser des modèles et d’en comprendre les résultats. L’IA a ainsi recours à l’apprentissage supervisé pour qu’elle puisse développer les programmes souhaités.

Machine learning et deep learning

Avec l’IA est également apparue la notion de machine learning et de deep learning. Au moyen du machine learning, les ordinateurs ont libre accès aux data afin qu’ils effectuent un apprentissage sans aucune intervention humaine. Livrés à eux-mêmes, ils apprennent et s’améliorent de manière autonome afin d’acquérir progressivement de nouvelles capacités que celles qui ont été initialement prévues. Quant au deep learning, l’idée est de faire appel à un réseau de neurones artificiels, capables de résoudre un problème assez complexe en le subdivisant en des couches successives.

L’IA et le monde du marketing de nos jours

L’IA a bouleversé de nombreux secteurs d’activités. Le marketing n’y a pas échappé. Il faut avouer que celle-ci propose une infinité d’opportunités dont les entreprises BtoB devraient profiter. Les agences de communication utilisent notamment beaucoup d’outils contenant de l’intelligence artificielle afin de créer du contenu, analyser des données ou gérer des campagnes publicitaires.

Le marketing automation

Dans le monde du marketing, l’IA a la capacité d’automatiser les actions, surtout les plus répétitives, ainsi que les campagnes, et ce grâce au marketing automation. Ce dernier permet effectivement d’automatiser des campagnes ainsi que diverses actions permettant de générer des leads qualifiés. En fait, l’IA du marketing automation étudie le comportement des prospects, permettant aux entreprises d’affiner les besoins et les profils de ses visiteurs. Elle est même capable de notifier à quel niveau de conversion se situe chaque prospect. Cela est crucial dans l’ajustement des actions à mener dans le cadre du marketing digital, en priorisant par exemple les leads les plus qualifiés ou à fort potentiel.

Le chatbot

Le chatbot est un assistant électronique automatisé qui œuvre comme un véritable service client sur les questions à peu de valeur ajoutée. Par l’intermédiaire des agents virtuels, l’IA peut intervenir dans le domaine du marketing conversationnel. Les clients comme les prospects peuvent ainsi obtenir des réponses instantanées, personnalisées et appropriées bien que ce ne soit pas des personnes réelles qui discutent avec eux. Avec cette technologie, les contacts se sentent rassurés. Ils peuvent obtenir, 7 jours sur 7, des réponses et des conseils avisés à n’importe quelle heure de la journée et de la nuit. Ils peuvent ainsi plus facilement être amenés à s’engager davantage.

La collecte et le traitement des données

Les données collectées par une entreprise sur internet sont tellement nombreuses qu’il est devenu impossible aux hommes de les traiter efficacement. Grâce à l’IA, celles-ci sont non seulement stockées en masse mais sont également analysées pour pouvoir optimiser par la suite les actions marketing et commerciales. En étudiant par exemple les informations sur les besoins des utilisateurs, leurs centres d’intérêt et les types de produits ou services qu’ils recherchent, les systèmes intelligents peuvent réaliser une segmentation très précise des clients. Cela permet entre autres d’envoyer automatiquement des mails appropriés à un segment de cibles bien défini.

L’IA et la prédictions au service du marketing

Grâce au machine learning et au deep learning, de nouvelles capacités ne cessent d’émerger, révolutionnant par la même occasion le marketing actuel. Faire de la prédiction en termes de vente et de tendance est, par exemple, aujourd’hui à la portée de certaines entreprises b2b.

Deviner les tendances

A l’ère actuelle, l’IA a permis d’optimiser et d’accélérer les études marketing pour obtenir des résultats probants que ce soit en termes de prospections, d’offres commerciales ou de ventes. Certains systèmes sont désormais capables de détecter les tendances, notamment dans le monde de la mode. Il n’y a pas de raison pour que cela ne soit pas le cas pour tous les autres secteurs. Prédire les tendances permettrait aux entreprises de mieux adapter leurs futures offres de produits et de services pour espérer un franc succès auprès de leurs cibles. Cela les aiderait en outre à maximiser leurs résultats de vente et leurs chiffres d’affaires.

Présager les ventes

Pour une entreprise donnée, des projections relatives aux statistiques de ventes futures peuvent aujourd’hui être établies par des logiciels performants. Il suffirait en effet de se baser sur des données passées telles que la saisonnalité des achats et des résultats de vente des années antérieures pour prédire les ventes futures. Certes, des marges d’erreur sont à considérer mais il n’en est pas moins que ce genre de prédiction permettrait de minimiser les coûts et de mieux gérer les stocks.

Étant donné l’évolution incessante des outils innovants en marketing digital, IA et marketing vont sûrement continuer à aller de pair à l’avenir. Les systèmes intelligents vont, sans aucun doute, continuer à révolutionner le marketing. Par conséquent, toutes les entreprises désireuses de se faire une place de choix sur le marché n’hésiteront pas à user des différents outils et leviers disponibles ou en cours d’élaboration pour se démarquer aujourd’hui comme à l’avenir.